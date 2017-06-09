Bu acıya yürek dayanmaz

Sancaktepe'deki minibüsün bir eve dalması sonucu hayatını kaybeden 4 yaşındaki Elif Nur Dursun, gözyaşları içerisinde son yolcuğuna uğurlandı.

Sancaktepe'deki minibüsün bir eve dalması sonucu hayatını kaybeden 4 yaşındaki Elif Nur Dursun, gözyaşları içerisinde son yolcuğuna uğurlandı.

Sancaktepe'de yaşanan minibüs kazasında hayatını kaybeden minik Elif Nur son yolcuğuna uğurlandı. 4 yaşındaki Elif Nur Dursun'un cenazesi, ikindi namazına müteakip Sancaktepe Hacı İbrahim Efendi Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından helallik alınması için evine götürüldü. Acılı aile ve yakınları zor sakinleştirilirken, alınan helalliğin ardından küçük Elif'in cenazesi Yenidoğan mezarlığında toprağa verildi.

(Cenk İşver /İHA)