Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Bu acıya yürek dayanmaz
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Bu acıya yürek dayanmaz

Afyonkarahisar'da bir iş yerinde çıkan yangında 18 aylık bir bebek hayatını kaybederken, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Yangında yeğeni ölen acılı hala ise yaşlı gözlerle yeğeninin sesini duyduğunu ancak alevlerin içerisinden çıkaramadığını söyledi.

Afyonkarahisar'da bir iş yerinde çıkan yangında 18 aylık bir bebek hayatını kaybederken, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Yangında yeğeni ölen acılı hala ise yaşlı gözlerle yeğeninin sesini duyduğunu ancak alevlerin içerisinden çıkaramadığını söyledi.
Yangın, Dumlupınar Mahallesi, Yeşilyol Caddesi üzerinden bir pastaneden meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle ötürü pastanenin ikinci katında başlayan yangının bir anda çevreyi sardığı ve alevlerden dolayı iş yerindeki doğalgaz borularının patladığı öne sürüldü. Patlamanın etkisi ile yangının hızla yayıldığı belirtilirken, bu sırada anne Hacer Lale İsceli'nin (37) çocukları 3 yaşındaki A.İ. ve 18 aylık Mert İsceli ile içeride olduğu kaydedildi. Alevler gören annenin eşi Yavuz İsceli ile birlikte 3 yaşındaki çocukları A.İ.'yi hemen dışarıya çıkardıkları ancak üst katta olan Mert bebeğe ise duman ve alevden ulaşamadıkları öğrenildi.

YANGINA 3 KOLDAN MÜDAHALE EDİLDİ
Bir anda büyüyen yangının iş yerinin bulunduğu 7 katlı apartmanın iki katını birden sararken, yangın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 Acil Servis, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne bağlı sivil savunma ile polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri 3 koldan yangına müdahale ederek kısa sürede yangını kontrol altına aldılar. Yaklaşık 45 dakika süren söndürme çalışmalarının ardından ekipler pastane içerisinde bir çocuk kaldığının bilgisi gelmesi üzerine yangının başladığı iş yeri ile sirayet ettiği apartman dairelerinde Mert bebeği aradılar.

ACILI HALA İŞTE BU SÖZLERLE OLAYI ANLATTI
Olay yerine gelen ve yeğenlerini kurtaran hala ise kendisini sakinleştirmeye çalışan Afyonkarahisar Valisi Erhan Günay ve polis ekiplerine olayı anlatmaya çalıştı. Olup biteni anlamaya çalışan Günay ve polislerin sorularına gözyaşları içerisinde cevap veren ve ismi henüz belirlenemeyen hala "Oğlanı ben kurtardım, ben çıkardım, öbürünün sesini duydum ama geçemedim. Oradaydı ikinci kattaydı" diye cevap verebildi. Acılı halayı ambulansa alan sağlık ekipleri ise müdahalede bulundu.

BEBEĞİN CANSIZ BEDENİ SAĞLIK EKİPLERİNİN KOLLARINDA ÇIKARILDI
Çıkan yangında içeride olan Hacer Lale İsceli, Yavuz İsceli, Edanur Kandemir (24) ve Musa Mert Aktaş (19) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldılar.
Olayın ardından yangında hayatını kaybeden 18 aylık Mert bebeğin cansız bedeni ise ceset torbasının içerisinde sağlık ekiplerinin kucağında ambulansa konularak morga götürüldü.

AMATÖR KAMERALAR ALEVLERİ ÇEKTİ
Öte yandan, yangının başladığı esnada çevredeki vatandaşların cep telefonları ile çektikleri görüntüler ise yangının dehşetini gözler önüne serdi. Çığlıkların da yer aldığı görüntülerde alevlerin iş yerini ve apartman dairelerini kısa sürede nasıl sardığı görülüyor.
Yangının kesin çıkış nedenin belirlenmesi için başlatılan soruşturma sürerken, ilk alınan bilgilerde ise yangına elektrikli ısıtıcının neden olduğunu öne sürüldü.

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
18 aylık bebeğin öldüğü yangının görgü tanıkları olayı anlattı
15 Temmuz darbe girişimi tiyatro sahnesinde canlandırıldı
Bu acıya yürek dayanmaz
Şehit haberleriyle yürekleri dağlandı!
Başbakan Yıldırım İzmir'e gidiyor
Başbakan Yıldırım İzmir'e gidiyor
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
İzmir Adliyesi önünde patlama!
İzmir Adliyesi önünde patlama!
Sigara yasağı genişliyor!
Sigara yasağı genişliyor!
İzmir Valisi son dakika saldırıyı yapan örgütü açıkladı
İzmir Valisi son dakika saldırıyı yapan örgütü açıkladı
İzmir’deki saldırının ardından ABD’den uyarı!
İzmir’deki saldırının ardından ABD’den uyarı!
Kurtulmuş'tan Suriye itirafı: Baştan beri büyük yanlış!
Kurtulmuş'tan Suriye itirafı: Baştan beri büyük yanlış!
Kılıçdaroğlu`ndan Mecliste eylem hazırlığı: Pazartesi'den itibaren TV'lerinizi açın!
Kılıçdaroğlu`ndan Mecliste eylem hazırlığı: Pazartesi'den itibaren TV'lerinizi açın!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
18 aylık bebeğin öldüğü yangının görgü tanıkları olayı anlattı
18 aylık bebeğin öldüğü yangının görgü tanıkları olayı anlattı
15 Temmuz darbe girişimi tiyatro sahnesinde canlandırıldı
15 Temmuz darbe girişimi tiyatro sahnesinde canlandırıldı
Bu acıya yürek dayanmaz
Bu acıya yürek dayanmaz
Şehit haberleriyle yürekleri dağlandı!
Şehit haberleriyle yürekleri dağlandı!
Başbakan Yıldırım İzmir'e gidiyor
Başbakan Yıldırım İzmir'e gidiyor
Başbakan Yıldırım İzmir'e gidiyor
Başbakan Yıldırım İzmir'e gidiyor
Arkadaşları kahraman polisi mertliğiyle anlatmış
Arkadaşları kahraman polisi mertliğiyle anlatmış
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörün milletimizi korkutma girişimlerine geçit vermeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörün milletimizi korkutma girişimlerine geçit vermeyeceğiz
Kahraman polisi, arkadaşları okul albümünde mertliğiyle anlatmıştı
Kahraman polisi, arkadaşları okul albümünde mertliğiyle anlatmıştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'deki terör saldırısını kınadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'deki terör saldırısını kınadı
Başbakan Yıldırım: Ülkemiz bu zor günleri atlatacaktır
Başbakan Yıldırım: Ülkemiz bu zor günleri atlatacaktır
'Asla geçit vermeyeceğiz'
'Asla geçit vermeyeceğiz'

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English