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BTSO'nun 2017 bütçesi 45 milyon
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BTSO'nun 2017 bütçesi 45 milyon

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) 2017 yılı bütçesi 45 milyon 200 bin lira olarak kabul edildi. BTSO Başkan İbrahim Burkay, 2016 yılındaki projelerde başarılı olmanın en önemli unsurunun üyeler tarafından sahiplenmek olduğuna işaret etti.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) 2017 yılı bütçesi 45 milyon 200 bin lira olarak kabul edildi. BTSO Başkan İbrahim Burkay, 2016 yılındaki projelerde başarılı olmanın en önemli unsurunun üyeler tarafından sahiplenmek olduğuna işaret etti.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), yılın son olağan meclis toplantısı Oda Hizmet Binası'nda gerçekleştirdi. 2017 yılı bütçesinin 45 milyon 200 bin lira olarak oylandığı toplantıda konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, ilk göreve geldiklerinde bütçenin 27 milyon olduğunu, bunun yüzde 70 arttığını söyledi. Gelir ve gider arasında denklik sağlanan bütçe 45 milyon 200 bin lira olarak belirlenirken, bütçede personel giderleri 13 milyon 99 bin, huzur hakkı giderleri 146 bin, yönetim giderleri 610 bin, seyahat ve yol giderleri 90 bin, eğitim ve fuar giderleri 1 milyon 60 bin, basın ve yayın giderleri 230 bin, bağış ve yardımlar 3 milyon 583 bin, birlik aidatı 5 milyon 958 bin, dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler 7 milyon 632 bin, vergi, resim ve ücretler 97 bin 500 lira olarak oy birliğiyle kabul edildi.

BTSO'nun 2016 yılında ortaya koyduğu vizyon ve projeleriyle Bursa'ya değer kattığını ifade eden Burkay, "Kaynaklarımızın tamamını ciddi anlamda verimli olarak kullanıyoruz. Projelerimizin öz kaynak kısmında varız. Diğer kısımlarında ise destekçi kurumlar var. Bütçemiz yüzde 70 arttı. Göreve geldiğimizde 27 milyon bütçemiz vardı. Oda olarak şirketlerimize yaptığımız faaliyetlerin getirisini düşünürüz. Yaptığımız uluslararası rekabeti geliştirme projesinden her kuruma 10 tane verilmiş. BTSO dışında 10 tane yürüten bir kurum yok. 2017 yılında en az 7 tane daha URGE projesini değişik meslek gruplarında ilave etmek istiyoruz. Bizim bu başarımızda en önemli unsurlardan bir tanesi bu projeleri sahiplenmenizdir" dedi.
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