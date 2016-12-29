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BSMMMO'dan korsana karşı uyarı
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BSMMMO'dan korsana karşı uyarı

Balıkesir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (BSMMMO) Başkanı Metin Yalçın düzenlediği yılın son değerlendirme toplantısında ertelenen mesleki yeterlilik belgeli eleman çalıştırma zorunluluğunun 1 Ocak 2017 tarihinde başlayacağını hatırlatarak işletme sahiplerini korsan muhasebecilere karşı uyardı.

Balıkesir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (BSMMMO) Başkanı Metin Yalçın düzenlediği yılın son değerlendirme toplantısında ertelenen mesleki yeterlilik belgeli eleman çalıştırma zorunluluğunun 1 Ocak 2017 tarihinde başlayacağını hatırlatarak işletme sahiplerini korsan muhasebecilere karşı uyardı.

Balıkesir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (BSMMMO) Başkanı Metin Yalçın düzenlediği basın toplantısında 2016 yılını değerlendirerek 2017 yılında yürürlüğe girecek değişiklikler hakkında bilgiler verdi. GSS uygulamasında önemli bir değişiklik meydana geldiğini belirten Yalçın " 30 Eylül 2016 ya kadar olan GSS prim borçları gelir testi şartıyla kısmi af kapsamına girdi. Bu tarihe kadar hiç gelir testi yaptırmayıp borçlananlardan kişi başına geliri asgari ücretin 1/3 ünden az olanların birikmiş borçları silinecek. Bundan faydalanmak için yurttaşların son günü 2 ocak 2017'dir. Buna karşılık yeni yapılan düzenleme ile 1 Ekim 2016'dan geçerli olmak üzere ay içinde 30 günden az çalışanların GSS tamamlama zorunluluğunun alanı genişletildi.Bu bağlamada daha önce bu yükümlülüğü olmayan "ev hizmetlerinde çalışanlar ile puantaj yolu ile çalışanlara" GSS prim tamamlama zorunluluğu getirildi" dedi.

Asgari ücrete devlet desteği

Asgari ücrete yapılan 99,99 liralık devlet desteğinin 2017 yılında da devam edeceğini ifade eden Yalçın " Bunun yanında hazırlanan torba yasa ile geleceğini beklediğimiz iyi haber Ocak Şubat Mart primlerinin yıl sonuna ertelenmesi ve bu ertelemenin bahsedilene asgari ücret teşvikini kullanmayı etkilememesi olacaktır. 6736 dan yararlanarak artırımda bulunanlardan peşin ödemeyi seçen mükellefler 30 kasımda ki sistemsel hatadan dolayı ödemelerini 2 Ocak 2017 'ye kadar yapabilecekler. Ancak aynı sistemsel hata nedeniyle taksitli ödeme seçip ilk taksitini ödeyemeyenlere bu hak tanınmamıştır. Bu durumun anayasanın eşitlik ile ilgili hükümlerine aykırı olduğunu düşünüyor ve bir geçici kanuni düzenleme ile mağdurların haklarının verilmesi için yetkililere sesleniyoruz" şeklinde konuştu.

Belgesiz eleman çalıştırana 500 Lira ceza

Mesleki yeterlilik belgeli eleman çalıştırma zorunluluğunun yeni yılda başlayacağını hatırlatan Yalçın " Konu ile ilgili işverenlerin ve meslek örgütlerinin mağduriyet yaşanmaması için önlemler almalarını hatırlatırız. Zorunluluğa uymayan işverenlere her çalışan için 500 TL idari para cezası verilecektir. İşverenler 1 ocakta zorunluluğu başlayan 40 meslek dalı ile 22 Martta başlayacak 8 meslek dalı için Çalışma bakanlığının web sayfasından ayrıntı alabilirler.

Mükellefler yıl sonunda yeni sözleşmelere yapacaklar. Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koşullar gerekçesiyle bu dönemde kendilerine daha uygun ücret öneren kişilere dikkat etsinler. Öncelikle bu kişilerin meslek mensubu olup olmadıklarını kontrol etsinler. Teklif aldıkları kişi ile ruhsat sahibi kişinin aynı olup olmadığını kontrol etsinler. Meslek mensubunun emanet para alması yasak olduğundan mükellefler vergi ve benzeri ödemeleri için meslek mensubuna para bırakmasınlar. Balıkesir de il düzeyinde Büro hizmeti veren meslek mensuplarının tam listesi www.blksmmmo.org adresli sitemizden ulaşabilirler. Mükelleflerin gelecekte ağır mağduriyetler yaşamamaları için bu noktalara dikkat etmelerinin ve daha ucuzu arama motivasyonu hatasına düşmemelerini öneririz. Yaşadıkları sorunlarda odamızın ilgili kurulları kendilerine yardımcı olacaktır" dedi.
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