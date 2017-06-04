Bruma RB Leipzig'te

Galatasaraylı futbolcu Bruma, Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig'e transfer oldu.

Galatasaraylı futbolcu Bruma, Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig'e transfer oldu.

Son 2 haftadır Bruma'yı transfer etmek için girişimlerde bulunan RB Leipzig mutlu sona ulaştı. Portekizli futbolcunun 12,5 milyon Euro'ya Bundesliga ekibine transfer olduğu bildirildi. Anlaşmanın detayları ile ilgili sarı-kırmızılı kulübün açıklama yapması bekleniyor.

