Bruma RB Leipzig'te

Galatasaraylı futbolcu Bruma, Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig'e transfer oldu.
Galatasaraylı futbolcu Bruma, Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig'e transfer oldu. Son 2 haftadır Bruma'yı transfer etmek için girişimlerde bulunan RB Leipzig mutlu sona ulaştı. Portekizli futbolcunun 12,5 milyon Euro'ya Bundesliga ekibine transfer olduğu bildirildi. Anlaşmanın detayları ile ilgili sarı-kırmızılı kulübün açıklama yapması bekleniyor.
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