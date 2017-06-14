Bruma'nın transferi resmen açıklandı

Alman ekibi RB Leipzig, Galatasaray'dan Portekizli oyuncu Bruma'yı transfer ettiğini resmen açıklarken, sarı-kırmızılı kulüp de transferi KAP'a bildirdi.

Alman ekibi RB Leipzig, Galatasaray'dan Portekizli oyuncu Bruma'yı transfer ettiğini resmen açıklarken, sarı-kırmızılı kulüp de transferi KAP'a bildirdi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in Bruma'yı Alman ekibi Leipzig'e 15 milyon Euro bedelle sattıklarını açıklamasının ardından Alman kulübü de resmi internet sitesinden Portekizli oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzaladıklarını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüp, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) konuyla ilgili ise şu açıklamayı yaptı:

"Profesyonel futbolcularımızdan Armindo Tue Na Bangna (Bruma)'nın transferi konusunda RasenBallsport Leipzig GmbH (RB Leipzig) kulübü ile aşağıda yer alan bonuslar ve özel maç gelirleri de dahil toplam 15 milyon Euro karşılığında anlaşmaya varılmıştır.

Buna göre transfer bedeli, bonuslar ve özel maç sözleşmesi gelirleri aşağıdaki gibidir:

Transfer bedeli 12 milyon 500 bin Euro (net)

Bonuslara istinaden maksimum 1 milyon 500 bin Euro (net) olmak üzere,

-RB Leipzig kulübünün 2018-2019 ve 2021-2022 sezonları arasında UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasına katılmaya hak kazandığı her bir dönem için 500 bin Euro net

-RB Leipzig kulübünün 2018-2019 ve 2021-2022 sezonları arasında UEFA Avrupa Ligi grup aşamasına katılmaya hak kazandığı her bir dönem için 250 bin Euro net

-Futbolcunun forma giyeceği yirmibeşinci resmi maça istinaden 250 bin Euro net

-Futbolcunun forma giyeceği ellinci resmi maça istinaden 250 bin Euro net

- RB Leipzig kulübü ile özel maç sözleşmesine istinaden 1 milyon Euro (net)

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

