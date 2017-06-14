Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Bruma'nın transferi resmen açıklandı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Bruma'nın transferi resmen açıklandı

Alman ekibi RB Leipzig, Galatasaray'dan Portekizli oyuncu Bruma'yı transfer ettiğini resmen açıklarken, sarı-kırmızılı kulüp de transferi KAP'a bildirdi.

Alman ekibi RB Leipzig, Galatasaray'dan Portekizli oyuncu Bruma'yı transfer ettiğini resmen açıklarken, sarı-kırmızılı kulüp de transferi KAP'a bildirdi.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in Bruma'yı Alman ekibi Leipzig'e 15 milyon Euro bedelle sattıklarını açıklamasının ardından Alman kulübü de resmi internet sitesinden Portekizli oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzaladıklarını duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüp, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) konuyla ilgili ise şu açıklamayı yaptı:
"Profesyonel futbolcularımızdan Armindo Tue Na Bangna (Bruma)'nın transferi konusunda RasenBallsport Leipzig GmbH (RB Leipzig) kulübü ile aşağıda yer alan bonuslar ve özel maç gelirleri de dahil toplam 15 milyon Euro karşılığında anlaşmaya varılmıştır.
Buna göre transfer bedeli, bonuslar ve özel maç sözleşmesi gelirleri aşağıdaki gibidir:
Transfer bedeli 12 milyon 500 bin Euro (net)
Bonuslara istinaden maksimum 1 milyon 500 bin Euro (net) olmak üzere,
-RB Leipzig kulübünün 2018-2019 ve 2021-2022 sezonları arasında UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasına katılmaya hak kazandığı her bir dönem için 500 bin Euro net
-RB Leipzig kulübünün 2018-2019 ve 2021-2022 sezonları arasında UEFA Avrupa Ligi grup aşamasına katılmaya hak kazandığı her bir dönem için 250 bin Euro net
-Futbolcunun forma giyeceği yirmibeşinci resmi maça istinaden 250 bin Euro net
-Futbolcunun forma giyeceği ellinci resmi maça istinaden 250 bin Euro net
- RB Leipzig kulübü ile özel maç sözleşmesine istinaden 1 milyon Euro (net)
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
AK Parti'den CHP'ye: Dokunulmazlıklar kaldırılırken 'Evet' diyeceksiniz, sonra da...
HDP'li Öztürk'ün milletvekilliğinin düşürülmesi kararı
3 kişinin hayatını kaybettiği yangında otel sahibine tutuklama
CHP Grubu Genel Kurulu terk etti!
Camide bir şey bulamayınca vantilatörü çaldı
Fren yerine gaza basınca bankaya girdi
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Ege Denizi'nde bir deprem daha oldu! Celal Şengör korkutan uyarı
Ege Denizi'nde bir deprem daha oldu! Celal Şengör korkutan uyarı
AB'den üç ülkeye ihlal prosedürü
AB'den üç ülkeye ihlal prosedürü
Kumkapı'da otelde yangın: 2 kişi yaşamını yitirdi
Kumkapı'da otelde yangın: 2 kişi yaşamını yitirdi
Erdoğan: Ankara 'gazi' sıfatını çoktan hak etti
Erdoğan: Ankara 'gazi' sıfatını çoktan hak etti
ABD'nin Katar Büyükelçisi istifa etti
ABD'nin Katar Büyükelçisi istifa etti
İstanbul'da 212 kilo kokain ele geçirildi
İstanbul'da 212 kilo kokain ele geçirildi
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
AK Parti'den CHP'ye: Dokunulmazlıklar kaldırılırken 'Evet' diyeceksiniz, sonra da...
AK Parti'den CHP'ye: Dokunulmazlıklar kaldırılırken 'Evet' diyeceksiniz, sonra da...
HDP'li Öztürk'ün milletvekilliğinin düşürülmesi kararı
HDP'li Öztürk'ün milletvekilliğinin düşürülmesi kararı
3 kişinin hayatını kaybettiği yangında otel sahibine tutuklama
3 kişinin hayatını kaybettiği yangında otel sahibine tutuklama
CHP Grubu Genel Kurulu terk etti!
CHP Grubu Genel Kurulu terk etti!
Camide bir şey bulamayınca vantilatörü çaldı
Camide bir şey bulamayınca vantilatörü çaldı
Fren yerine gaza basınca bankaya girdi
Fren yerine gaza basınca bankaya girdi
Yollar göle döndü, ağaca yıldırım düştü
Yollar göle döndü, ağaca yıldırım düştü
İzmir'de bin 500 polisle dev operasyon: 57 gözaltı
İzmir'de bin 500 polisle dev operasyon: 57 gözaltı
Başbakan Yıldırım'dan jandarma teşkilatına övgü
Başbakan Yıldırım'dan jandarma teşkilatına övgü
Yemek kartı şirketlerine soruşturma açıldı
Yemek kartı şirketlerine soruşturma açıldı
Gazeteci Oğuz Güven tahliye edildi
Gazeteci Oğuz Güven tahliye edildi
Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa günü yükselişle tamamladı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English