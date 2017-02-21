Bruma'nın cezası belli oldu

Galatasaray, Portekizli futbolcu Bruma'ya 70 bin Euro para cezası verdi.

Galatasaray, Portekizli futbolcu Bruma'ya 70 bin Euro para cezası verdi.

Geçtiğimiz hafta antrenmanda Teknik Direktör Igor Tudor ile yaşadığı problemden sonra kadro dışı bırakılan Bruma'ya para cezası verildi. Sarı-kırmızılı kulübün, başarılı sol kanat oyuncusuna 70 bin Euro para cezası kestiği belirtildi.

