Bruma'dan nefis gol

Galatasaray'dan RB Leipzig'e transfer olan Bruma, Portekiz U21 takımı ile harika bir gole imza attı.
Galatasaray'dan RB Leipzig'e transfer olan Bruma, Portekiz U21 takımı ile harika bir gole imza attı. Portekiz'in genç yeteneği Bruma, U21 Avrupa Futbol Şampiyonasında İspanya karşısında müthiş bir gol kaydetti. 15 milyon Euro'ya Alman ekibi RB Leipzig'e transfer olan Bruma, İspanya ile oynanan maçın 77. dakikasında ceza sahası dışından attığı golle dikkat çekti. Karşılaşmayı İspanya 3-1 kazandı.
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