Bruma'dan duygusal veda

Galatasaray'dan Almanya'nın RB Liebzig takımına transfer olan Bruma, sarı-kırmızılıların kendine çok şey kattığını vurgulayarak, 'Umarım bir gün tüm bunların karşılığını size verebilirim. Hayatın ne getireceğini bilemezsiniz, belki yollarımız yeniden kesişir ve ben de eve dönerim' dedi.

Galatasaray'dan Almanya'nın RB Liebzig takımına transfer olan Bruma, sarı-kırmızılıların kendine çok şey kattığını vurgulayarak, "Umarım bir gün tüm bunların karşılığını size verebilirim. Hayatın ne getireceğini bilemezsiniz, belki yollarımız yeniden kesişir ve ben de eve dönerim" dedi.

Galatasaray'ın Portekizli futbolcusu Bruma, Bundeliga ekiplerinden RB Leipzig'e transfer oldu. Portekizli futbolcu, sosyal medya hesabından gidişiyle ilgili duygu yüklü bir paylaşımda bulundu.

İstanbul'a geldiğinde 18 yaşında olduğunu belirten Bruma, "İnsan hayatının en önemli dönemlerinden biri futbol sahasında gelişirken aslında insan olarak da başka birine dönüşecektim. Sizinle, Galatasaray'la büyüyecektim. Buraya geldiğim ilk andan itibaren kendimi hep evimde hissettim. Kulüpteki herkes beni, evin küçük çocuğu gibi sahiplendi. Beni çok severlerken, duydukları saygıyı da bana her zaman yansıttılar. Bu benim için tarif edilemez bir lütuf" şeklinde konuştu.



"KALBİM SİZİNLE OLACAK"

Galatasaray'dan ayrıldığını belirten yıldız futbolcu, "Türkiye'deki zamanım boyunca birlikte çalıştığım sayın başkanlarımıza, yönetim kurulu üyelerimize, tüm profesyonellerimize, her ricamıza anında yanıt veren kulüp çalışanlarımıza, hayatımda daima çok önemli bir yerde kalacak Mert [Çetin] abime ve özellikle son maçımda bana gösterdikleri eşsiz sevgiden dolayı Galatasaray'ın büyük taraftarına çok teşekkür ederim. Bana çok şey kattınız. Umarım bir gün tüm bunların karşılığını size verebilirim. Önümde yeni bir serüven var, Red Bull Leipzig'de kalbinizin benimle olacağını biliyorum. Benim de kalbim sizinle olacak. Hayatını ne getireceğini bilemezsiniz, belki yollarımız yeniden kesişir ve ben de eve dönerim. Ama o güne kadar Galatasaray'ı bir taraftar olarak destekleyeceğim! Hayatınızda yer almak benim için onurdu, kendinize çok iyi bakın" ifadelerini kullandı.

