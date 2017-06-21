Brüksel'deki gar saldırganı, DEAŞ sempatizanı çıktı

Brüksel Merkez Tren İstasyonu'nda etkisiz hale getirilen canlı bomba yelekli saldırgan, DEAŞ sempatizanı çıktı.

Brüksel Merkez Tren İstasyonu'nda etkisiz hale getirilen canlı bomba yelekli saldırgan, DEAŞ sempatizanı çıktı.

Brüksel Merkez Tren İstasyonu'nda etkisiz hale getirilen canlı bomba yelekli saldırgan, terör örgütü DEAŞ'ın sempatizanı çıktı. Belçikalı yetkililer, Molenbeek'te yaşayan saldırganın evinde yapılan aramada, patlayıcı maddeler ve terör örgütü DEAŞ'la ilgili eşyaların bulunduğunu bildirdi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Brüksel Merkez Tren İstasyonu'nda canlı bomba polis tarafından etkisiz hale getirilmişti. Olayda saldırganın dışında yaralanma ve can kaybı yaşanmamıştı.

