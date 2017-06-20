Brüksel'de patlama

Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir tren istasyonunda patlama meydana geldi.
Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir tren istasyonunda patlama meydana geldi. Belçika Federal Polisi, Brüksel'deki bir tren istasyonunda patlama meydana geldiğini bildirdi. Patlamanın, olası bir terör saldırısı olup olmadığı, ölü ya da yaralı bulunup bulunmadığı konusunda henüz net bir açıklama yapılmadı. Öte yandan Belçika Federal Polisliği Sözcüsü Peter De Waele, patlamanın ardından inceleme çalışmalarına başlandığını bildirdi. (Büşra Altınkaya /İHA)
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