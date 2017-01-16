16.01.2017 14:22 Brüksel'de NATO toplantısına katılacak

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 17-18 Ocak 2017 tarihlerinde Brüksel'de icra edilecek 176'ncı NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na katılacak. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 17-18 Ocak 2017 tarihlerinde Brüksel'de icra edilecek 176'ncı NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na katılacak.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada,"Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 17-18 Ocak 2017 tarihlerinde NATO Karargahı Brüksel/Belçika'da icra edilecek 176'ncı NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na katılacaktır" denildi.



