Brüksel'de canlı bomba yelekli şüpheli etkisiz hale getirildi

Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir tren istasyonunda canlı bomba yelekli şüpheli etkisiz hale getirildi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir tren istasyonunda canlı bomba yelekli şüpheli etkisiz hale getirildi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Brüksel Merkez İstasyonu'nda patlama meydana geldi. Canlı bomba yelekli şüpheli bir kişi polis tarafından fark edilerek etkisiz hale getirildi. Polis, canlı bombayı etkisiz hale getirdikten sonra fünye ile patlatarak, küçük çapta patlama meydana geldi. Askerler de olay yerine intikal etti.

Tren istasyonu güvenlik amacıyla boşaltılırken, bölge güvenlik kordonlarıyla çevrelendi.

