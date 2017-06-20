Brüksel'de canlı bomba yeleği giyen bir kişi etkisiz hale getirildi

Polisin olay yerini kordona aldığı ve durumun kontrol altında olduğu ifade edildi.

Polis, üzerinde canlı bomba yeleği olan bir kişinin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Patlamada ölü ya da yaralı olup olmadığı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.

​Brüksel'in ana meydanı The Grand Place, boşaltıldı. Brüksel merkez istasyonu, şehirdeki üç ana terminalden birisi.

​Olay yerinde görgü tanıklarına göre, etkisiz hale getirilen kişiler 'Allahu ekber' diye bağırdı.

​Polis, yaşanan patlama sırasında saldırgan dışında kimsenin yaralanmadığını doğruladı.