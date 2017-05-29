British Airways'te kriz büyüyor

British Airways'te yaşanan sorun nedeniyle kısa mesafeli uçuşların iptal edilmesine rağmen, Gatwick ve Heatrow havalimanındaki uzun mesafeli uçuşların gerçekleştirildiği belirtildi.

British Airways'te yaşanan sorun nedeniyle kısa mesafeli uçuşların iptal edilmesine rağmen, Gatwick ve Heatrow havalimanındaki uzun mesafeli uçuşların gerçekleştirildiği belirtildi.

İngiliz havayolu şirketi British Airways'in bilgisayar sistemlerinde yaşanan sorun nedeniyle yaşanan sorun üçüncü gününde devam ediyor. Tüm uçuşlarını iptal eden İngiliz havayolu şirketi, arızanın büyük oranda çözüldüğünü ancak aksamaların devam ettiğini duyurdu. Aksaklıklar devam ederken yolcular da Heatrow havalimanındaki şirket yetkililerinin yeteri kadar bilgi vermediğini ve valizlerinin kaybolduğunu dile getirdi. Yetkililer bazı kısa mesafeli uçuşların iptal edilmesine rağmen, Gatwick ve Heatrow havalimanındaki uzun mesafeli uçuşların gerçekleştirildiğini belirtti. Yaşanan aksama nedeniyle çok sayıda yolcu havalimanlarında uçuşlarının gerçekleştirilmesini bekliyor. Yolcuların mağduriyetlerinin azaltılması için British Airways terminallerinde yiyecek ve içecek dağıtılıyor.

