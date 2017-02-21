Brezilya kahve ithaline başladı

Dünyanın kahve üretiminin lider ülkesi Brezilya, kahve ithal etmeye başladı.

Dünyanın kahve üretiminin lider ülkesi Brezilya, kahve ithal etmeye başladı.

Kahve üretiminde lider olan Brezilya üç yıldır aşırı kuraklıkla mücadele ediyor. Tarımı ve buna bağlı olarak da ihracatı ve ekonomiyi tesiri altına alan kuraklığın, ülkedeki kahve üreticilerini kötü bir şekilde etkilediği bildirildi. Kuraklıktan etkilenen bölgelerde yaşayan 70'li, 80'li yaşlardaki çiftçiler bu kadar şiddetli bir kuraklık görmediklerini söyledi. Dünyanın en büyük kahve üreticisi olan ülkenin, kahve ithal eder hale geldiği ve bilhassa robusta kahvelerinde büyük bir problem yaşandığı ifade edildi.

Kahve üretiminde yaklaşık yüzde 60 oranında bir düşüş olduğu belirtiliyor. Bu durumdan dolayı, ülke genelindeki birçok kahve üreticisi borçlarını zamanında ödeyemiyor ve ülkedeki ekonomik kriz daha da derinleşiyor.

Öte yandan, yüzde 90'ı yurt içinde tüketilen robusta kahvelerinin kuraklık sebebiyle azalması, iç pazarı da yeni alternatiflere götürüyor; ülkede kahve ithalatına başlandı. Ancak kahve ithalatı, üreticilerin durumunu daha da kötüleştiriyor ve ülkeyi dışa bağımlı hale getiriyor.

