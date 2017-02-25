Brezilya işsiz sayısında rekor kırdı

Brezilya'da işsizlik sayısı rekor kırarak 12.9 milyon kişiye ulaştı.

Brezilya'da işsizlik sayısı rekor kırarak 12.9 milyon kişiye ulaştı.

Brezilya Coğrafya ve İstatistik Enstitüsü (IBGE) tarafından dün yayınlanan rapora göre, Brezilya'daki işsizlik oranı yükselmeye devam ediyor. Raporda son çeyrekteki işsizlik oranının 12.9 milyona ulaştığı bildirildi. 31 Ağustos 2016'da Brezilya Eski Devlet Başkanı Dilma Rousseff, yolsuzluk yaptığına dair iddialar sebebiyle senato kararıyla görevden alınmış, o günden sonra da ülke ekonomik krize girmişti. Brezilya haber ajansına göre, işsizlik oranı, 2012'den bu yana yaşanan en büyük işsizlik oranı ve Brezilya tarihindeki en yüksek işsiz sayısı.

