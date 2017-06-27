Brezilya Devlet Başkanı Temer'e 'rüşvet' suçlaması

Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer, bir iş adamından 152 bin dolar rüşvet almakla suçlanıyor.

Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer, bir iş adamından 152 bin dolar rüşvet almakla suçlanıyor.

Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer, dün Brezilya Başsavcısı tarafından yolsuzluk yapmakla suçlandı. 152 bin dolar rüşvet almakla suçlanan Devlet Başkanı Temer, Başsavcı Rodrigo Janot'a göre Brezilya Federal Cumhuriyeti'nin imajından ödün vermesine sebep oldu. Başsavcı Janot, Temer'in başkent Brasilia'daki evinde Batista şirketinin sahibi olduğu bir elektrik santralinde meydana gelen sorunun çözülmesine yardım için Joesley Batista'dan 152 bin dolar aldığını kabul ettiğini açıkladı. Başsavcı, Temer'in vermiş olduğu ahlaki zararlar için 3 milyon dolar ödemesi gerektiğini de ifade etti.

Brezilya Devlet Başkanına 11 milyon dolar daha rüşvet verilmesi için söz verildiği aktarılırken, Temer ve yardımcısı Rodrigo Rocha Loures'in teslim aldığı çantada rüşvet olarak verilen paranın bulunduğu iddia edildi.

Temer'in kaderi artık Brezilya Kongresinin ellerinde. Temsilciler Meclisinin üçte ikisi ve alt meclis yolsuzluk suçlamalarını kabul etmek için oy kullanırsa veya Yüksek Mahkeme suçlamaları kabul ederse Temer 180 gün uzaklaştırma cezası alacak ve mahkemede yargılanacak. Brezilya'da eski Devlet Başkanı Dilma Rousseff'ın yolsuzluk nedeniyle görevden alınmasının ardından yerine Michel Temer getirilmişti.

