Brezilya'da sel: 7 ölü

Brezilya'da şiddetli yağışların neden olduğu sel sonucu 7 kişi hayatını kaybederken, 53 bin kişi tahliye edildi.
Brezilya'da şiddetli yağışların neden olduğu sel sonucu 7 kişi hayatını kaybederken, 53 bin kişi tahliye edildi. Brezilya'nın Pernambuco ve Alagoas kentlerinde etkili olan şiddetli yağışlar sele yol açtı. Alagoas kentinde meydana selde 4 kişi hayatını kaybederken, Pernambuco kentinde de 3 kişi hayatını kaybetti. Bölgede etkili olan yağışların hayatı felç etmesiyle birlikte 53 bin kişi başka bölgelere tahliye edildi.
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