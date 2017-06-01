Brezilya'da sel: 7 ölü

Brezilya'da şiddetli yağışların neden olduğu sel sonucu 7 kişi hayatını kaybederken, 53 bin kişi tahliye edildi.

Brezilya'da şiddetli yağışların neden olduğu sel sonucu 7 kişi hayatını kaybederken, 53 bin kişi tahliye edildi.

Brezilya'nın Pernambuco ve Alagoas kentlerinde etkili olan şiddetli yağışlar sele yol açtı. Alagoas kentinde meydana selde 4 kişi hayatını kaybederken, Pernambuco kentinde de 3 kişi hayatını kaybetti. Bölgede etkili olan yağışların hayatı felç etmesiyle birlikte 53 bin kişi başka bölgelere tahliye edildi.

