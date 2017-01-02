02.01.2017 21:56 Brezilya'da cezaevinde isyan: 60 ölü

Brezilya'nın Manaus kentinde bir cezaevinde isyan çıktı. Olayda, 60 hükümlü hayatını kaybetti. Brezilya'nın Manaus kentinde bir cezaevinde isyan çıktı. Olayda, 60 hükümlü hayatını kaybetti.

Yetkililer, Amazonas eyaletine bağlı Manaus kentinde bulunan Anisio Jobim Cezaevi Kompleksinde pazar günü öğleden sonra çıkan ayaklanmada, ilk belirlemelere göre 60 hükümlünün hayatını kaybettiğini duyurdu. Bazı hükümlülerin de kargaşa sırasında firar ettiği belirtildi. İsyanın güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu sabah saatlerinde kontrol altına alındığı kaydedildi.



