15.01.2017 10:57 Brezilya'da bir cezaevi isyanı daha: 10 ölü

Brezilya'nın Rio Grande Do Norte eyaletindeki cezaevinde mahkumların başlattığı isyanda en az 10 kişi hayatını kaybetti. Brezilya'nın Rio Grande Do Norte eyaletindeki cezaevinde mahkumların başlattığı isyanda en az 10 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya'nın Rio Grande Do Norte eyaletindeki Natal kentinde bulunan Alcacuz hapishanesinde dün öğleden sonra mahkumlar isyan başlattı. İsyanın cezaevindeki iki grup arasında çıkan kavga nedeniyle başladığı bildirildi. Alcacuz Hapishanesinde çıkan isyanda en az 10 mahkum öldürülürken, cezaevinin kontrolünü ise mahkumlar ele geçirdi.

Wellington Camilo, cezaevinin dışında patlama ve çatışma seslerinin duyulduğunu ifade ederek, "Birçok kişi hayatını kaybetti. Ancak şu anda hapishanenin içine girmiyoruz" dedi. Mahkumların yakınları cezaevi dışında beklediği kaydedildi.

Bu yıl Brezilya'da gerçekleşen üçüncü isyan olurken olaylarda yaklaşık 100 mahkum hayatını kaybetti. Brezilya hükümeti, Ocak ayının başında Amazonas eyaletinde çıkan isyanın ardından 5 yüksek güvenlikli hapishane inşa edileceğini duyurmuştu.