Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nin ardından açıklama yapan Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk, 'Brexit'ten sonra AB ve İngiltere vatandaşlarının haklarını korumak istiyoruz' dedi.

Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nin ardından açıklama yapan Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk, "Brexit'ten sonra AB ve İngiltere vatandaşlarının haklarını korumak istiyoruz" dedi.

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk, Brüksel'de düzenlenen 2 günlük AB zirvesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, İngiltere Başbakanı Theresa May'in AB liderlerine AB vatandaşlarının haklarının korunmasına yönelik öneriyi sunduğunu belirtti. "AB vatandaşlarının haklarının 27 AB ülkesi için bir numaralı öncelik olduğunu ve pozisyonumuzu açıkça belirttik" diyen Tusk, "Brexit'ten sonra AB ve İngiltere vatandaşlarının haklarını korumak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"İngiltere'nin teklifi beklentilerimizin altında ve vatandaşların durumunu kötüleştirebileceği yönünde" diyen Tusk, teklifin müzakere ekibi tarafından ayrıntılı olarak inceleneceğini belirtti.

