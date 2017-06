İngiltere Başbakanı Theresa May, Brexit sonrası İngiltere'de yaşayan Avrupa Birliği (AB) vatandaşlarının haklarının korunacağını belirtti.

İngiltere Başbakanı Theresa May, Brexit sonrası parlamentoda İngiltere'de ikamet eden AB vatandaşlarının haklarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. May, "AB vatandaşları ülkemize çok önemli katkılarda bulunmaktalar. Onlar ülkemizin ülkemizin kültürel, ekonomik ve sosyal dokusunun ayrılmaz bir parçası. Her zaman onların haklarını savunacağımı belirttim. Brexit sonrası AB vatandaşlarının hakkı korunacak" dedi.

May ayrıca, İngiltere'de 5 yıl boyunca ikamet edenlere oturum izni verileceğini, 3 yıldan beri ikamet edenler için de bu fırsat oluşturulacağını bildirdi.