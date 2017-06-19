İngiltere'nin Avrupa Birliğinden ayrılmaya karar vermesinden bir yıl sonra İngiltere ve AB arasındaki Brexit görüşmeleri başladı.

İngiltere'nin Avrupa Birliğinden ayrılmaya karar vermesinden bir yıl sonra İngiltere ve AB arasındaki Brexit görüşmeleri başladı.

Brüksel'de konuşan İngiltere Brexit görüşmelerinden sorumlu Bakan David Davis, AB ve İngiltere'yi birbirine bağlayan şeylerin ayıranlardan daha çok olduğunu söyledi. Davis, Londra'nın görüşmelerde olumlu ve yapıcı bir ton kullanmayı beklediğini ve AB ile derin ve özel ilişkiler kurmak istediğini dile getirdi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Brexit görüşmelerinin hem İngiltere hem de Avrupa Birliği için mutlu bir çözüm olacağını söylemişti. İngiltere'nin Brexit görüşmeleri sorumlusu Davis ve ekibi ile Avrupa Birliğinin başmüzakerecisi Michael Barnier ve ekibi arasında görüşmeler başladı. Davis, görüşmelerin, Avrupa Birliğinin ve Birleşik Krallığın ve vatandaşların hayatlarını şekillendireceğini belirterek görüşmeden her iki tarafın da güçlü ve müreffeh çıkmasını, Avrupa'nın ortak değerlerini, vatandaşlarının güvenliğini koruma kararlılığını yansıtacağını söyledi.

Davis, görüşmelerin başlangıcında İngiltere'nin kıta genelindeki bütün dostlarıyla müttefik ve güçlü bir ortak olarak kalacağını vurguladı.

