03.01.2017 10:37 Brandenburg Kapısına Türk bayrağı yansıtıldı

Almanya'nın başkenti Berlin'in sembolü olan Brandenburg Kapısına, İstanbul'daki terör saldırısını kınamak ve Türkiye'ye destek için Türk bayrağı yansıtılarak teröre karşı destek verildi. Almanya'nın başkenti Berlin'in sembolü olan Brandenburg Kapısına, İstanbul'daki terör saldırısını kınamak ve Türkiye'ye destek için Türk bayrağı yansıtılarak teröre karşı destek verildi.

İstanbul'da gece kulübüne yılbaşı gecesi düzenlenen terör saldırıda hayatlarını kaybedenleri anmak ve teröre karşı İstanbul'a Berlin'den destek geldi. Almanya'nın başkenti Berlin'in sembolü olan Brandenburg Kapısı ay yıldız yansıtıldı. Tarihi kapının bir bölümünde çiçekler bırakan vatandaşlar, mumlar yakarak saldırıda hayatını kaybedenleri andı.

Berlin Belediye Başkanı Michael Müller, saldırıyı insanlık dışı ve iğrenç olduğunu belirterek ölenlerin ailelerine baş sağlığı ve yaralılara acil şifalar diledi. Öte yandan, Berlin'de bulunan İslami kuruluşlar Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği önüne çiçekler bırakarak terörü kınadı.

İstanbul'daki gece kulübüne yılbaşı gecesi düzenlenen terör saldırısında 39 kişi hayatını kaybetmişti.

(Mehmet Koca / İHA)

