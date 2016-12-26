26.12.2016 17:17 Bozüyük'ten Halep'e kömür yardımı yola çıktı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Hayrat Vakfı İlçe Temsilciliği ve Hayrat İnsani Yardım Derneği işbirliği ile kardeş Halep halkına bir tır dolusu kömür yardımı gönderildi. Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Hayrat Vakfı İlçe Temsilciliği ve Hayrat İnsani Yardım Derneği işbirliği ile kardeş Halep halkına bir tır dolusu kömür yardımı gönderildi.



Hayrat Vakfı Bozüyük Temsilcisi Özkan Usödev, yardım kampanyası ile ilgili yaptığı açıklamada, "'Müslümanlar bir vücudun azalar gibidir' diyen sevgili Peygamberimizin sözüne uyarak kanayan yaramız olan Halep'e bir nebze deva olsun gayesiyle bu organizasyonu gerçekleştirdik. Halen de kışlık elbise battaniye ve gıda yardımları topluyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde bu yardım malzemelerini de göndereceğiz. Destek olan bütün dostlarımıza teşekkür ederiz" dedi.



Yapılan duaların ardından kömür tırı Halep'e doğru hareket etti. Uğurlama programına Hayrat Vakfı ve Hayrat İnsani Yardım Derneği üyeleri, AK Parti İlçe Başkanı Mesut Çetin, bazı belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

