28.12.2016 18:19 Bozüyük'teki trafik kazasında aynı aileden 4 kişi yaralandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi yaralandı. Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre kaza, Bozüyük çevre yolu Kütahya kavşağında meydana geldi. Denizli'den Bursa'ya gitmekte olan Aşkın G.(34) idaresindeki 20 EK 455 plakalı otomobil, Kütahya kavşağında çok sayıda kazaların meydana geldiği noktaya geldiği sırada sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşarak devrildi. Kazada, araç sürücüsü ile birlikte eşi Güneş G.(25) ve çocukları Baran G.(4) ve yağmur G.(1) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Burada tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

