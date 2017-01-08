08.01.2017 22:29 Bozüyük'te okullar pazartesi gününe hazır

Bozüyük'te Cuma günü gece saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı ile karla kaplanan okul bahçeleri, temizlenerek eğitim ve öğretime hazır hale getirildi. Bozüyük'te Cuma günü gece saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı ile karla kaplanan okul bahçeleri, temizlenerek eğitim ve öğretime hazır hale getirildi.



Bozüyük Belediyesi karla mücadele ekipleri, kar yağışının durmasının ardından devam eden kar temizleme çalışmalarında pazartesi günü okula gidecek öğrencilerin mağdur olmalarına engel olmak ve ulaşımlarını kolaylaştırmak amacıyla okullarda temizleme çalışması yaptı. Ekipler Pazar günü de çalışmalarına aralıksız olarak devam ederek ilçe genelinde eğitim veren tüm okul bahçelerinde biriken karları temizledi. Kar kürüme çalışmalarının ardından okullar pazartesi günü yapılacak eğitim ve öğretime hazır hale getirildi.

