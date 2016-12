24.12.2016 15:21 Bozüyük'te kamu, sanayi ve üniversite işbirliği

Bozüyük Belediyesi tarafından kamu, sanayi ve üniversite yetkililerinin katılımıyla "Sürdürülebilir Kalkınma İçin İşbirliği" konulu toplantı düzenlendi.



Bozüyük'teki sanayici, üniversite ve kamu buluşmasında üniversite ve sanayi işbirliği ile nitelikli ara eleman yetiştirme konusundaki görüşler, ilçeye yeni bir fakülte kazandırılması, sanayicilerin desteğiyle fakülte inşaatının başlaması ve kamu olarak sanayici ve üniversiteye ne gibi katkılar sağlanabileceği konuları istişare edildi.



Toplantının açılış konuşmasını Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı yaptı. Başkan Bakıcı konuşmasında, toplantının daha iyi hizmet verebilmek için düzenlendiğini söyledi. Başkan Bakıcı, "Böyle bir toplantıyı düzenlememizin tek amacı tabii ki Bozüyüktür. Bizler çıktığımız bu yolda memleketimize, şehrimize ve ilçemize nasıl daha güzel hizmet etmenin, insanlara nasıl daha fazla yaşanabilir bir şehir bırakılır? bunun peşindeyiz. Bu akşam sizlerle beraber olmamızın tek amacı budur. Bilimsel çalışmalarla kalitesi arttırılmış üretim daha çok satış, daha çok istihdam demek. Daha çok istihdam demek, ilçe ekonomisinin zenginleşmesi demek. Bu da ilçemize daha çok yatırımcı gelmesi, daha çok yatırım ise daha çok istihdam demek. Tüm bunlar bir zincirin halkaları gibi birbirine bağlı. Bu akşam bizler ilçemizdeki istihdamın artması, bunun için daha kaliteli üretim yapılabilmesi için kamu, sanayi, üniversite arasında nasıl bir birliktelik oluşturabiliriz, bu konudaki eksiklerimiz neler? Kamu üniversiteden ve sanayicilerimizden neler bekliyor? Üniversitemiz kamudan ve sanayicilerimizden ne bekliyor? Aynı şekilde sanayicilerimiz kamudan ve üniversitemizden neler bekliyor? İşte tüm bu sorulara cevap bulmak için bir araya geldik. İnşallah bu akşam buradan güzel sonuçlarla ayrılacağız" dedi.



"Fabrikaların nitelikli eleman ihtiyacı karşılanmış olur"



Bozüyük'e açılacak olan bir fakültenin ilçeye çok fazla fayda sağlayacağını dile getiren Başkan Bakıcı, "Birde, bizim ilçemizde bu kadar üretim yapan fabrika varken neden endüstriyel tasarım gibi güzel bir bölümde olmasın? Bu bölüm ilçemizde olursa Eczacıbaşı, Demirdöküm ve Bien Seramik gibi fabrikalarımıza nitelikli eleman yetiştirilmiş olur. Böylelikle fabrikalarımızın nitelikli elaman ihtiyacı da karşılanmış olur. Ayrıca bir fakültenin ilçemize gelmesi en kötü ihtimalle bu fakültenin 100 öğrencisi olsa ve her bir öğrencinin aylık 600 lira harcadığını düşünsek, ilçemize aylık 60 bin liralık katkı olur. Bu katkıdan da 7'den 70'e, marketinden manavına, ev sahibinden dolmuşcusuna kadar herkes nasibini alır. Tabi böyle bir proje hayata geçirildiğinde özellikle fakülte binası yapılırken, siz değerli sanayicilerimizin de destek ve yardımlarını bekleriz" şeklinde konuştu.



Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'nın yaptığı açılış konuşmasından sonra söz alan Bozüyük Ticaret Odası Başkanı Buğra Levent, görüşlerini aktardı. Başkan Buğra Levent, Bozüyük'te üniversitede eğitim gören öğrenci sayısının diğer ilçelerdeki öğrenci sayılarından daha az olduğunu belirterek, sanayi üniversite işbirliği ile Bozüyük'te üretim yapan firmalarda istihdam edilebilecek öğrencilerin yetiştirileceği yeni bölümlerin açılması yönünde görüş belirtti. Lojistik köyün bir an önce tamamlanması ve Gümrük Müdürlüğü'nün kurulmasıyla ilçedeki sanayicilerin diğer illerdeki sanayicilerle rekabet etme şansının artacağını söyledi.



"Üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye hazırız"



Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş toplantıdaki konuşmasında, "Bazı konuları üniversite-sanayi işbirliği ile daha da somutlaştırarak ilerleyebiliriz. Bizde kendi üniversitemizde üniversite-sanayi koordinatörlüğü kurduk. Bu konuda ilgili arkadaşlar çalışmalarını sürdürüyorlar. Haftanın 1-2 saatini bizlere ayırırsanız sizleri öğrencilerimiz ile bir araya getirmek istiyoruz. Biz öğrencilerimiz ile her zaman beraberiz. Öğrencilerimizin bazı şeyleri sizlerden duyması gerekiyor. Lisans bölümü öğrencilerimizin son dönemlerinde fabrikalarda görev almalarını ve orada çalışmalarını istiyoruz. Biz bunları bir program çerçevesinde gerçekleştirmeye hazırız. Bu uygulama öğrencilerin mezun olmalarının ardından buradaki fabrikalarımızda çalışmalarında etkili olacaktır. Bu bağlamda hayatı bizzat yerinde görmeleri ve öğrenmelerini istiyoruz. Sanayicilerimizin görüşlerinden notlarımızı aldık ve bu konuda üzerimize düşen sorumlulukları da yerine getirmeye hazırız" ifadelerine yer verdi.



"Bozüyük bunu hak ediyor"



Daha planlı adımların atılmasının gerekliliğine vurgu yapan Rektör Taş, konuşmasını şu şekilde tamamladı:



"Bozüyük'te bizim iki birimimiz var. Bozüyük Meslek Yüksekokulu 2 yıllık, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ise 4 yıllık bir birimdir. Buradaki öğrenci sayısı diğer ilçelerdeki yüksek okullarımızdan azdır. Bu konuda sizlerden destek istiyoruz. İmkanlar iyileştirilmedikçe plansız bir büyümenin sağlıklı olmayacağını hepimiz biliyoruz. Bu konuda daha planlı adımlar atmak istiyoruz. Ayrıca öğrenci sayısı ikinci öğretim olmayışı ile ilgili bir durumdur. İkinci öğretim olduğu takdirde öğrenci sayısı da artacaktır. Bu iki ayrı birimimiz aynı binada eğitim vermekteler, bizler bunun sıkıntılarını çekiyoruz. Bu konuda sizlerden destek bekliyoruz. Bu büyüme böylece daha sağlıklı ve daha planlı bir şekilde ilerleyecektir. İnşallah destekleriniz ile Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunun bir işletme fakültesine dönüştürülmesi noktasında çalışıyoruz. Bu konuda oluşturduğumuz komisyonlarımız ile çalışmalarımız devam ediyor. Bu potansiyel Bozüyük'te fazlasıyla var ve Bozüyük bunu hak ediyor. Sizlerin de desteği ile Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunu İşletme Fakültesine dönüştürmek istiyoruz. Bu nitelik ve kalite anlamında da Bozüyük'e fazlasıyla değer katacaktır" dedi.



"Sorunların çözümüne katkı bulunmaya çalışacağız"



Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman yaptığı konuşmada, göreve hafta başında başladığını ve ilçeyi en kısa zamanda tanımak için çalışmalar yaptığını söyledi. Kaymakam Yaman, "Bozüyük Kaymakamlığı olarak sanayicilerimiz ile daha yakından tanışacağız. Sayın valimizin emir ve himayeleri, sayın milletvekilimizin, rektörümüzün ve başkanımızın sanayicilerimizin bize intikal eden ve bizim tespit ettiğimiz sorunlarının çözümüne katkıda bulunmaya çalışacağız" diye konuştu.



"ARGE gücünün adresi üniversitemizdir"



AK Parti Bozüyük Milletvekili Halil Eldemir, sanayi ile iletişimin önemli olduğunu dile getirdi. Eldemir, "Öncelikle böyle bir toplantıyı organize ettiği için Belediye Başkanımı Fatih Bakıcı'ya ve bu toplantıya katılan herkese duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum. Hükümetimizin sanayiciler için yapmış olduğu yatırımlar son yıllarda giderek büyüyerek artmaktadır. Üniversite sanayi iş birliği denildiğinde ilk olarak aklımıza gelen ilk şey, her alanda yetişmiş kadro oluşturmak için sanayi ile kesintisiz bir iletişim gerekliliğidir. Bugün üniversitemizde eğitim gören çocuklarımızın yalnızca akademik olarak değil, bu eğitime sanayi içinde üretim içinde de devam etmesidir. Kaynakların verimli kullanılması konusuna geldiğimizde ülke olarak yer altı kaynaklarımız ortadadır. Bu açığı üreterek ve kalitemizi daim kılarak kapatabiliriz. Ülke olarak en büyük kaynağımız olan insanımızı daha kalifiye ve vasıflı hale getirmek için üniversite çözüm noktası halindedir. AR-GE sanayinin en önemli unsuru iken gerekli olan AR-GE gücünün adresi de üniversitemizdir. Bugün burada bir araya gelen sizlere teşekkür ediyor. Ülkemiz ve kentimiz için atmış olduğunuz adım için teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.



"Üniversite'ye anlam verecek olan sanayi içerisinde sektörel bazda daha aktif yer almasıdır"



Bilecik Valisi Süleyman Elban ise toplantının çok gerekli olduğunu söyleyerek, konuşmasını şu şekilde sonlandırdı;



"Bugünkü toplantımızın esas konusu Bilecik için istihdamı sürekli bir hale getirerek büyümesini sağlamaktır. Sanayinin üzerindeki AR-GE ve inovasyon yükünü azaltmak üniversitemize düşmektedir. Bu toplantı öncelikle bir araya gelme ve eksikliklerimizin dile getirilmesi için bir başlangıç niteliğindedir. Bundan sonraki toplantılarda amaca giderken, yapmamız gereken bu eksiklerimizi tamamlamaktır. Üniversiteye anlam verecek olan sanayi içerisinde sektörel bazda daha aktif yer almasıdır. Bu toplantının çok önemli ve çok gerekli olduğunu düşünüyorum. Düşünen, katılım gösteren herkese teşekkür ediyorum ve oluşturulacak olan bu işbirliğinin daim olmasını diliyorum."



Toplantı sonrasında Belediye Başkanı Fatih Bakıcı tarafından, işçi yoğunluğun olduğu ana halterlere konulan klimalı duraklara destek veren Eczacıbaşı ve Artema fabrikası yetkililerine plaket takdim edildi.