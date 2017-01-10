10.01.2017 18:54 Bozüyük-Eskişehir yolu ulaşıma kapandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde gün boyu devam eden yoğun tipi ve kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, ulaşımda da aksamalara neden oldu. Bozüyük-Eskişehir karayolu ulaşıma kapandı. Bilecik'in Bozüyük ilçesinde gün boyu devam eden yoğun tipi ve kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, ulaşımda da aksamalara neden oldu. Bozüyük-Eskişehir karayolu ulaşıma kapandı.



Bozüyük-Eskişehir karayolu, Poyra rampalarında bir tırın makaslaması sonucu akşam saat 18.20 sıralarında trafiğe kapandı. Bozüyük'ten Eskişehir istikametine gitmek isteyen araçlar uzun kuyruklar oluşturdu. İlçe trafik ekipleri Eskişehir istikametine araçların geçişine izin vermezken, sürücüler Kütahya istikametine yönlendiriliyor. Makaslayan tırı kurtarmak için çalışma başlatılacağı kaydedilirken, ekiplerin kapanan yol nedeniyle ters şeritten Poyra rampalarına ulaşmaya çalışıldığı öğrenildi.

