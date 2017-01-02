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Bozüyük Belediye Meclisi yılın ilk toplantısını yaptı
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Bozüyük Belediye Meclisi yılın ilk toplantısını yaptı

Bilecik'in Bozüyük İlçe Belediyesinde 2017 yılının ilk belediye meclis toplantısı Belediye Başkanı Fatih Bakıcı başkanlığında yapıldı.

Bilecik'in Bozüyük İlçe Belediyesinde 2017 yılının ilk belediye meclis toplantısı Belediye Başkanı Fatih Bakıcı başkanlığında yapıldı.

7 gündem maddesi ile gerçekleştirilen toplantıda denetim komisyonuna üye seçimi de yapıldı. AK Parti'den M. Doğan Tunç ve Abdurrahman Kırgız, MHP'den Derya Ahmet Baltacı'nın aday gösterildiği denetim komisyonu seçimlerinde AK Parti adayları 12'şer MHP adayı ise 9 oy alırken CHP'li meclis üyeleri boş oy kullandı. Belediye Başkanı Fatih Bakıcı yılın ilk toplantısında alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulundu.

Toplantının ilk gündem maddesinde 5393 sayılı Belediye Kanunun 49/3'üncü maddesi gereği sözleşmeli personelin ücretlerinin Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 2017 yılı için yayınlayacağı, belediyelerde sözleşmeli personel ücret tavanları konulu genelgesi dikkate alınarak, çalıştırılacak olan kadro unvanları için Birinci Derecenin Birinci Kademesi esas alınmak suretiyle 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre net aylık tutar üzerinden ödenmesi konusunun görüşülmesi yapıldı. Görüşmeler sonrasında gündem maddesi meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edildi.

Geçici İş Pozisyonunun 2017 Mali Yılı için onaylanması konusunun görüşülmesi yapılarak oy birliği ile kabul edildi.

İlçede bulunan amatör spor kulüplerine branş başı yıllık bin 250 TL yardım yapılmasına ve ilçeyi başarıyla temsil ederek, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere; kişi başı 5 bin TL'yi geçmemek üzere ayni ve nakdi yardım yapmak için Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'ya yetki verilmesi konusunun görüşülmesi yapılarak oybirliği ile kabul edildi.

Çarşı Mahalle, 12 ada 36 ve 192 parselin bulunduğu bölgede tescil harici alanda imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi yapılarak imar komisyonuna sevk edildi.

İlçede faaliyet gösterecek S plakalı araç sayılarının belirlenmesi, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18-maddesine göre 10 yıla kadar kiraya verilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi ve 21 Aralık 2016 tarih ve 92 sayılı Belediye Meclis Kararı ile kabul edilen 2017 yılı gelir tarifesine il dışından gelecek servis araçları güzergah izin belgesi ücretinin eklenmesi konusunun görüşülmesi yapıldı. Görüşmeler sırasında bu gündem maddesi için MHP'li meclis üyesi Şaban Duman, kooperatif başkanları ile yaptıkları görüşmelerde bu gündem maddesi için kooperatiflerce süre istenildiğini söyledi. Belediye Başkanı Fatih Bakıcı da bu konuda kooperatif başkanları ile defalarca görüşmelerine rağmen kendilerinin bu yönde bir talepte bulunmadıklarını belirtti. Bakıcı, belediye olarak satışın en kolay yol olduğunu ancak Bozüyük halkı ve esnafının çıkarlarını korumak zorunda olduklarını kaydetti. Yapılan görüşmeler sonrasında Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, toplantıya ara vererek parti grup başkanları ve MHP'li meclis üyesi Şaban Duman ile kısa bir toplantı yaptı. Verilen aranın ardından gündem maddesi meclis üyelerinin oy birliği ile plan ve bütçe komisyonuna sevk edildi. Bozüyük Belediyesi (S) servis araçları yönetmeliğinin günün koşullarına göre güncellenmesi konusunun görüşülmesi yapılarak plan ve bütçe komisyonuna sevk edildi.

Ardından Belediye Meclis üyeleri arasından Denetim Komisyonu seçimlerine geçildi. AK Parti'den M. Doğan Tunç ve Abdurrahman Kırgız, MHP'den Derya Ahmet Baltacı'nın aday gösterildiği denetim komisyonu seçimlerinde yapılan gizli oylama sonrasında AK Parti adayları 12'şer MHP adayı ise 9 oy alırken CHP'li meclis üyeleri boş oy kullandı.
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