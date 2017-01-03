03.01.2017 14:59 Bozdoğan'da 'Mekke'nin Fethi' konulu konferans yapıldı

Anadolu Gençlik Derneği Bozdoğan Şubesi tarafından 'Mekke'nin Fethi' konulu konferans düzenlendi. Anadolu Gençlik Derneği Bozdoğan Şubesi tarafından "Mekke'nin Fethi" konulu konferans düzenlendi.



Tarihçi -Yazar Ekrem Şama'nın konuşmacı olduğu konferansa, Bozdoğan Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki, Bozdoğan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Madran, İlçe Müftüsü İsa Ada, Saadet Partisi İlçe Başkanı Talha Kayaoğulları, AK Parti İlçe Başkanı Kemal Bozoğlu ve vatandaşlar katıldı.



Konferansa konuşmacı olarak katılan Araştırmacı Yazar Ekrem Şama, Mekke'nin fethi konusunda katılımcıları aydınlattı.

