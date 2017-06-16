Bozdağ'ın derdest edilme girişimine ilişkin iddianame tamamlandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Beytepe Jandarma Okullar Komutanlığındaki FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi faaliyetlerine ilişkin iddianame tamamlanarak Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Beytepe Jandarma Okullar Komutanlığındaki FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi faaliyetlerine ilişkin iddianame tamamlanarak Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Ankara Beytepe Jandarma Okullar Komutanlığındaki FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi faaliyetlerinin araştırılmasında darbenin başarılı olması halinde darbeci askerler tarafından Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Emniyet Genel Müdürü (EGM) Celalettin Lekesiz, EGM İstihbarat Daire Başkanı Engin Dinç, EGM Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan ve EGM Özel Harekat Daire Başkanı Turan Aksoy'un derdest edilmesi plan ve yazılarına ilişkin iddianame tamamlandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame dosyası, Ankara Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

(Yağmur Yıldız/İHA)