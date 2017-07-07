Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Bozdağ, FETÖ'den adli işlem yapılan kişi sayısını açıkladı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Bozdağ, FETÖ'den adli işlem yapılan kişi sayısını açıkladı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 15 Temmuz'dan sonraki süreçte, 168 bin 801 kişi hakkında FETÖ'den adli işlem yapıldığını söyledi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 15 Temmuz'dan sonraki süreçte, 168 bin 801 kişi hakkında FETÖ'den adli işlem yapıldığını söyledi.
Adalet Bakanlığı Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri Genel Müdürlüğünce Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nda açılan Cezaevleri İş Yurtları Fuarı açılışına katılan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 15 Temmuz darbe ihanetinden sonra tutuklanan FETÖ mensupları hakkında verilere değindi. Bozdağ, "Bir yıl içerisinde 615 kişi gözaltında, 8 bin 69 kişi hakkında yakalama kararı var, yani firardalar, kaçaklar. 50 bin 504 tutuklu var, 48 bin 371 adli kontrol altında serbest bırakılmış kişi var ve bunlardan ayrıca 8 bin 551 kişi de tutuklandıktan sonra adli kontrolle serbest bırakılmış, bir kısmı da 433 kişi de adli kontrol olmaksızın serbest bırakılmış" dedi.
Bu rakamları kamuoyunda oluşan bazı algıları değiştirmek için verdiğini söyleyen Bakan Bozdağ, "'Herkes tutuklanıyor veya gücü olan serbest bırakılıyor. Gücü olmayan tutuklanıyor' gibi bu algıyı özellikle Fetullahçı Terör Örgütü ve diğer terör örgütleri ve Türkiye aleyhinde çalışan çevreler oluşturuyor. Rakamlar ortada, şu anda adli kontrolle serbest bırakılmış kişi sayısı neredeyse 57 bin civarında, 57 bin kişi var. Türkiye'de 2 kişi üzerinden bu tartışma yürütüldü. İki kişi tahliye oldu sanki herkes böyleymiş gibi. Halbuki onlar, diğer 56 bin civarında insandan sadece ikisi. 56 bini tartışan var mı? Yok. Bu tartışanlar da buradan yargıyı yıpratmak, iktidarı yıpratmak için bunun tartışmasını yapıyor. Rakamlar ortada. Dolayısıyla herkese kanunların eşit uygulanması lazım, eşit uygulanıyor. Eşit uygulandığında da, şöhretli bir aileye yakın veya onlardan biri olmak sanki ayrıcalık gibi takdim ediliyor. Eşitliğin dışına çıkılmış gibi takdim ediliyor. Bilmenizi isterim ki, bütün bunların tamamı bir algı operasyonudur, Türkiye'de yanlış algı oluşturmaya dönük bir çabadır" şeklinde konuştu.
Türk yargısının 15 Temmuz'da büyük mücadele ettiğini açıklayan Bakan Bozdağ konuşmalarını şu sözlerle sürdürdü:
"Türk yargısı, 15 Temmuz darbe teşebbüsü öncesinde, darbe teşebbüsü sırasında ve darbe teşebbüsü sonrasında büyük bir hukuk mücadelesi, büyük bir adalet mücadelesi vermiştir. Demokrasimizi, hukukumuzu, anayasal düzenimizi ve milli iradeyi koruma konusunda 15 Temmuz gecesi hukuk kılıcını kuşanmış, darbecilere hukuk kılıcını kuşanmış en büyük darbeyi Türk yargısı vurmuştur. O gece daha henüz darbenin başarılı veya başarısız olup olmayacağının belli olmadığı saatlerde soruşturmaları başlatan, gözaltı, yakalama ve tutuklama kararları alan Türk yargısıdır. Pek çok hakim ve savcıyı açığa alan, hakkında soruşturma başlatan Türk yargısıdır. Türkiye'de, Ankara'da, devletin duruma hakim olduğu psikolojisinin yurdumuzun dört bir yanında güçlenmesine yol açan yine Türk yargısıdır. Darbecileri yakaladıktan sonra ilk yakalamalar sırasında darbecileri görevlendirdikleri görevlendirme listesini yakalayan ve bu listelerin tamamını yurdun dört bir yanına yayıp darbecilerin toplanmasının önünü açan yine Türk yargısıdır. Onun için de darbenin önlenmesinde ve demokrasimizin, milletimizin, hukukumuzun kazanmasında büyük bir vazifeyi yerine getiren yargı mensuplarımızı buradan da saygıyla anıyor ve hepsini gönülden tebrik ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Çünkü bugüne kadar her darbe öncesi darbecilere yol gösteren, darbe sırasında da darbecilere ilk biat eden yargı gitmiş, yerine darbecilere karşı hukuk kılıcını kuşanan, anayasasının, milletinin ve devletinin ve hukukunun yanında olan bir yargı gelmiştir. Darbecilere biat etmeyen, onlara darbe vuran bir yargı gelmiştir. O nedenle de yargımızı buradan kutluyorum."
(Bahadır Muhlis Gökgül/İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
İç tüzük değişikliği Meclis Başkanlığına sunuldu
Fenerbahçe'nin forma tanıtımı yapıldı
Suriye kadın ve bebeğinin öldürülmesinde sular durulmuyor
İzmir'de korkutan yangın yerleşim yerlerine ilerliyor
37 milyonun çıktığı bayiye vatandaşlardan yoğun ilgi
Başakşehir'de Clichy imzaladı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Sedat Peker'den Adalet Yürüyüşü çağrısı!
Sedat Peker'den Adalet Yürüyüşü çağrısı!
AK Parti'de teşkilat revizyonu başladı mı 3 istifa birden!
AK Parti'de teşkilat revizyonu başladı mı 3 istifa birden!
Almanya'dan bir skandal daha! Erdoğan'ın makam aracı durduruldu
Almanya'dan bir skandal daha! Erdoğan'ın makam aracı durduruldu
Katar: Tehdit edilemeyecek kadar çok zenginiz
Katar: Tehdit edilemeyecek kadar çok zenginiz
Trump'ın eli yine havada kaldı
Trump'ın eli yine havada kaldı
İstanbul'da yürüyüş dolayısıyla trafiğe kapatılacak yollar
İstanbul'da yürüyüş dolayısıyla trafiğe kapatılacak yollar
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
İç tüzük değişikliği Meclis Başkanlığına sunuldu
İç tüzük değişikliği Meclis Başkanlığına sunuldu
Fenerbahçe'nin forma tanıtımı yapıldı
Fenerbahçe'nin forma tanıtımı yapıldı
Suriye kadın ve bebeğinin öldürülmesinde sular durulmuyor
Suriye kadın ve bebeğinin öldürülmesinde sular durulmuyor
İzmir'de korkutan yangın yerleşim yerlerine ilerliyor
İzmir'de korkutan yangın yerleşim yerlerine ilerliyor
37 milyonun çıktığı bayiye vatandaşlardan yoğun ilgi
37 milyonun çıktığı bayiye vatandaşlardan yoğun ilgi
Başakşehir'de Clichy imzaladı
Başakşehir'de Clichy imzaladı
Şifa kaynağı dut pekmezinin zorlu serüveni
Şifa kaynağı dut pekmezinin zorlu serüveni
Ölümlü iş kazaları yüzde 6,8 geriledi
Ölümlü iş kazaları yüzde 6,8 geriledi
2 bin yıllık arslan heykeli tahrip edildi
2 bin yıllık arslan heykeli tahrip edildi
Kapadokya'da turist sayısı arttı
Kapadokya'da turist sayısı arttı
Alman Ordusu sokaklara indi! Hamburg'ta G20 protestoları devam ediyor
Alman Ordusu sokaklara indi! Hamburg'ta G20 protestoları devam ediyor
Yunuslar klarnete eşlik etti
Yunuslar klarnete eşlik etti

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English