18.11.2017 13:28 Bozdağ'dan NATO'ya sert tepki

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ NATO'da yaşanan skandala sert tepki göstererek, 'Bu büyük bir skandaldır, büyük bir rezalettir, büyük bir alçaklıktır. NATO bu had bilmezlere haddini bildirmelidir ki bundan sonra böyle had bilmezler cesaret bulup yeni adımlar atmasın' dedi. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ NATO'da yaşanan skandala sert tepki göstererek, "Bu büyük bir skandaldır, büyük bir rezalettir, büyük bir alçaklıktır. NATO bu had bilmezlere haddini bildirmelidir ki bundan sonra böyle had bilmezler cesaret bulup yeni adımlar atmasın" dedi.

NATO'nun Norveç'te düzenlediği komuta kontrol amaçlı Trident Javelin adlı tatbikatta Atatürk'ün fotoğrafının, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da isminin 'düşman taraf' olarak gösterilmesine Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'dan sert tepki geldi. Bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Şırnak'ta olan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, bu durumun kabul edilemez olduğunu ve bu hadsizliği yapanların en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini dile getirdi. Bozdağ, "Öncelikle şunu ifade etmek isterim bu büyük bir skandaldır, büyük bir rezalettir ve büyük bir alçaklıktır. Türkiye NATO'nun kurucu ülkelerinden bir tanesi ve saygın bir ülkesi ve NATO'da en büyük gücü olan ülkelerden olan biridir. Hem dünya barışına, hem bölge barışına en büyük katlıları veren ülkelerden bir tanesi. NATO üyesi bir ülkenin kurucu lideri ve ilk cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile bugünkü ve son cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO tatbikatında düşman olarak resimlerinin seçilip hedefe konulması çok net söylüyorum açık bir ifadeyle büyük bir alçaklıktır, bu alçaklığı yapanları şiddet ve nefretle kınamak istiyorum. Bu olay göstermektedir ki Türk milletinin ve Türkiye devletinin her alanda gelişmesi kalkınması ve ileri gitmesi için gecesini gündüzüne katan liderlerini sevmiyorlar. Türkiye'ye düşmanlık edenler Türkiyeyi sevenleri, ülkeyi kalkındırmak isteyenleri görmek istemiyorlar ve düşmanlıklarını gizleyemiyorlar. Ama şunu yine ifade etmek isterim ki Gazi Mustafa Atatürk 7 düvele karşı mücadele verdi, bir dünya onu yenmek istedi ama yenemedi, başardı. Aradan geçen 100 yıl sonra cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a karşı uluslar arası bir işbirliği olduğunu görüyoruz. Bu işbirliği bir tatbikatta görev yapan askerin NATO üyesi ülkenin hem kurucusu hemde bugünkü lideri hakkında düşman hedeflemesi yapacak kadar onlara cesaret verecek kadar ileri gittiğini gördük" dedi.



"GEÇMİŞTE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'Ü YENEMEDİKLERİ GİBİ ŞİMDİ DE RECEP TAYYİP ERDOĞAN'I YENEMEYECEKLER"

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Şunu ifade etmek istiyorum geçmişte 7 düvel nasıl Mustafa Kemal Atatürk'ü yenemedilerse bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yenmeyi ve yok etmeyi başaramayacaklardır. Milletimiz cumhurbaşkanına her zamankinden daha fazla sahip çıkacaktır. Uluslar arası alanda Türkiye'ye düşmanlık edenler, Türkiye'ye ihanet edenler, Türkiye aleyhinde Türkiye düşmanlıklarıyla işbirliği yapanlar el üstünde tutuluyor. Görüyoruz ki PKK terör örgütü ve bu örgütün teröristleri el üstünde tutuluyor, FETÖ terör örgütü ve bu örgütün teröristleri el üstünde tutuluyor. Casusluk yapanlar Türkiye aleyhinde faaliyette bulunan bireysel kişiler ve örgütler de el üstünde tutuluyor ama kim Türkiye sevdalısıysa ona düşmanlıkta bir ittifak olduğunu görüyoruz, onun için bütün bunları şiddet ve nefretle kınıyoruz".



"NATO GENEL SEKRETERİNİN ÖZÜR DİLEMESİ ÖNEMLİDİR"

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ açıklamasında bu hadsizlere gerekli cezanın verilmesini istedi. Bozdağ, "NOTA genel sekreterinin özür dilemesi önemlidir. Bu işi yapan askerlerin görevden el çektirilmesi geçici olsa da önemlidir. Ama bu noktada NATO'yu yönetenlerin NATO içerisinde görev alanların da bir sorumluluklarının olduğunu düşünüyorum. Onlar bu noktada tahkikatı derinleştirerek bu alçaklığı yapanlar ve bunlara cesaret verenler kimlerse onlar hakkında gerekli işlemleri yapmaları zarureti ortadadır. Şimdiye kadar NATO görmedi, dünyada görmedi. Ama böyle bir rezaleti NATO'ya yaşatanların karşısında da NATO hem Türkiye hem Türk milleti hem Gazi Mustafa kemal ve Recep Tayyip Erdoğan'ın hukukunu koruyan bir adım atmak durumundadır ki bundan sonra başka böyle had bilmez alçaklar cesaret bulup yeni adımlar atmasınlar" diye konuştu