Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na: FETÖ'yle siz ittifak yaptınız

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP'yi eleştirerek, 'Terör örgütünün yayın organları, televizyonlarına el konulduğu zaman, örgüte karşı mücadele ederken orada kolluk kuvvetlerinin hepsinin önünde kimler duruyordu?' diye sordu.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP'yi eleştirerek, "Terör örgütünün yayın organları, televizyonlarına el konulduğu zaman, örgüte karşı mücadele ederken orada kolluk kuvvetlerinin hepsinin önünde kimler duruyordu?" diye sordu.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TBMM'de hakkında verilen gensoru ile ilgili konuşmasında CHP'nin eleştirilerine cevap verdi. Bozdağ, hakimlik sınavları ile ilgili olarak "Biz sınav kaldırmadık, yeni sınavlar getirdik, yeni sınavlar. Stajın bitimine de sınav koyduk. Neden koyduk? FETÖ ve benzeri terör örgütlerinin, siyasallaşmış yapıların Türk yargısının içine sızmaması için tedbir aldık, tedbir. Siz, şimdi FETÖ'ye karşı, terör örgütlerine karşı aldığımız tedbiri "Niye aldınız?" diye getirip burada bana gensoru veriyorsunuz. FETÖ mü verdirdi bu gensoruyu size, kim verdiriyor" dedi.

Bozdağ, "AK Parti hükümetlerini FETÖ'cülükle, AK Partilileri FETÖ'cülükle suçladılar. Esas zurnanın zırt dediği yer burası. Buraya gelmemiz lazım. Şimdi ben söyleyeceğim siz de dinleyeceksiniz o zaman. Hoplamak yok. Şimdi, Cumhuriyet tarihinin bugün 65. Hükümeti var. Ben şimdi buradaki bütün heyetlere soruyorum: Bugüne kadar Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın, AK Parti hükümetlerinin, FETÖ terör örgütüne karşı verdiği mücadelenin bir benzerini hangi cumhuriyet hükümeti verdi? Bir tane örnek gösterin, bir tane. Bir tane yok" şeklinde konuştu.



"DERSHANE DÜZENLEMESİNİ ANAYASA MAHKEMESİNE KİM GÖTÜRDÜ?"

FETÖ'nün gerçek kimliğinin ortaya çıktığını anlatan Bozdağ, "Biz dershanelerle ilgili düzenlemeyi getirdik. Bunun karşısında dağlar gibi kim durdu? Siz durdunuz. Anayasa Mahkemesine kim götürdü? Siz götürdünüz. FETÖ'nün avukatlığını siz yaptınız. Peki, başka? HSYK Kanunu'nu getirdik. HSYK'daki yapılanmayı, yargıdaki yapılanmayı çökertmek, Adalet Akademisini bu örgütten temizlemek için Mecliste bu kanuna kim direndi? Siz direndiniz.Kim Anayasa Mahkemesine götürdü? Siz götürdünüz. 17-25 Aralık oldu ve orada tapeler, birtakım şeyler oldu, Sayın Genel Başkan gruba getirdi tapeleri, grupta dinletti suç olmasın diye çünkü soruşturmanın gizliliğini ihlal suç, FETÖ'nün avukatlığını genel başkan düzeyinde yaptınız" ifadelerini kullandı. Bozdağ, konuşmasında şunları kaydetti:

"Bakın, burada bir milletvekili var, sizin de milletvekiliniz. Ne dedi? "Cumhuriyet Halk Partisi ittifak yaptı" diyor, kiminle? FETÖ'yle siz ittifak yaptınız. "30 Martta beraber yürüdük" diyor ve onlar terör örgütü vasfı gün gibi ortaya çıktıktan sonra siz yaptınız.Bakın, bakın bir başka şey, Zaman Gazetesi. Terör örgütünün yayın organları, televizyonlarına el konulduğu zaman, örgüte karşı mücadele ederken orada kolluk kuvvetlerinin hepsinin önünde kimler duruyordu? Bir bakın bakayım bu fotoğraftakileri tanıyor musunuz?"



"FETÖ İLE EN ETKİLİ, EN KARARLI MÜCADELEYİ AK PARTİ HÜKÜMETLERİ YAPMIŞTIR"

Kılıçdaroğlu'nun kontrollü darbe sözlerine tepki gösteren Bozdağ, "Terör örgütü gün gibi ortaya çıktıktan sonra. Şimdi, FETÖ kontrollü darbe iftirasını yaptı, şu anda kontrollü darbe iftirasının sözcülüğünü kim yapıyor? Siz yapıyorsunuz, Genel Başkanınız yapıyor. "Biz çıkaracağız ortaya" diyor. Çıkarın da hepimizi beraber görelim. Ben burada şunu açıklıkla ifade ediyorum: Cumhuriyet döneminde FETÖ terör örgütüyle en etkili, en kararlı mücadeleyi AK Parti hükümetleri yapmıştır ve devlet bütün boyutlarıyla bu örgütle mücadeleye geçmiştir. Olağanüstü Hal, kamudan uzaklaştırmalar ve yapılan bütün çalışmalar devletimizi ve milletimizi bu örgütün tehdidinden, tehlikesinden kurtarmak için yapılmaktadır. Terör örgütüyle mücadele eden ve bu konuda milletten aldığı emanetinin gereğini yapan iktidarı siz FETÖ'cülükle suçlarsanız o zaman FETÖ'nün ekmeğine en büyük yağı siz sürersiniz" diye konuştu.

