Bozdağ'dan 'İstinaf Mahkemeleri' değerlendirmesi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 'İstinaf Mahkemeleri önlerine gelen kararı incelerken, kararın esasını ele alıp, her yönüyle değerlendirme yapıp, birinci derece mahkemesi gibi karar verme yetkisine sahip' dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "İstinaf Mahkemeleri önlerine gelen kararı incelerken, kararın esasını ele alıp, her yönüyle değerlendirme yapıp, birinci derece mahkemesi gibi karar verme yetkisine sahip" dedi.

Adalet Komisyonunda konuşan Bozdağ, 'Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemelerinin İşleyişinde Ortaya Çıkan Sorunların Giderilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın; İstinaf Mahkemeleri başkan ve üyelerinin kendilerine ulaştırdığı teklif olduğunu belirterek, "İstinaf Mahkemeleri önlerine gelen kararı incelerken, kararın esasını ele alıp, her yönüyle değerlendirme yaparak, birinci derece mahkemesi gibi karar verme yetkisine sahip. Şu anda Yargıtay'ın da, Danıştay'ın da böyle bir yetkisi yok. İstinaf mahkemeleri bu yönüyle son derece güçlü, etkin yargılama yapan bir mahkeme. İşin esasına girme ihtiyacı duyduğunda işin içine girerek, doğrudan karar verme, vaka inceleme, tanık dinleme, bilirkişiye başvurma gibi karar tesis edebiliyor. Yargının içinde en etkin ve güçlü konumda" dedi.

(Ahmet Umur Öztürk / İHA)