Bozdağ açıkladı: Gülen o ülkeden büyük arazi aldı!

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ CNN TÜRK'te Hande Fırat ve Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı.

İSTİHABARAT ALINDIĞINI AÇIKLADI

Bozdağ, "Gülen'in Kanada'da büyük bir arazi satın aldığının istihbaratını aldık" dedi.

"ALAN KİŞİLER BELLİ"

Bozdağ sözlerine şöyle devam etti: "Mısır yönetimiyle temas kurmak için büyük bir gayret içerisine girdiler. Onun dışında başka ülkeler de var. Güney Afrika var, Brezilya var.. Ancak bu zamana kadar bize gelen istihbaratlara göre en ciddi yer Kanada. Orada çok büyük bir yer satın alınmış durumda şuan. Alanlar kişiler belli."

Hande Fırat, "Alan kişiler kimler?" diye sordu ancak istihbarat bilgisi olduğu için Bozdağ isim veremeyeceğini söyledi.