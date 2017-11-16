16.11.2017 15:37 Bozdağ: ABD'den Sarraf yanıtı geldi

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, 'ABD'den sözlü yanıt geldi. Rıza Sarraf'ın sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı' dedi. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "ABD'den sözlü yanıt geldi. Rıza Sarraf'ın sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı" dedi.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ Uluslararası Yüksek Din Eğitimi Kongresi'ne katıldı. Kongre öncesinde gündeme ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bozdağ, DEAŞ'lı teröristlerin Rakka'dan YPG'li teröristlerin nezaretinde çıkmasını da yorumladı.

Bozdağ, "Türkiye'nin tezlerinin ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. ABD'nin söylediklerini tekzip eden bir durum ortaya çıkıyor. Tüm dünya ABD ve Koalisyon güçlerinin DEAŞ ile mücadele için YPG -PYD ile mücadele yapıldığına inandırılmak isteniyor. Ama gördük ki PKK'nın uzantısı DEAŞ ile herhangi bir mücadele yapmıyor. DEAŞ ile bir uzlaşmaya varıyor ve DEAŞ'ın teröristleri ellerini kollarını sallayarak uzaklaşıyorlar. Buradaki bu hareketin ABD'den habersiz yapılması mümkün mü, mümkün değil. DEAŞ ile gerçekten samimi bir mücadele yapılmıyor. Bir terör örgütü diğer terör örgütünü yaşatmak için onunla işbirliği yapıyor. Bu işbirliği de ABD'nin gözetimi altında yapılıyor. Bu vahim bir hatadır. Onları yok etmek için ant içtiklerini söyleyeler ellerine fırsat geçmişken teröristleri yok etmek yerine onları koruyan kollayan yaklaşım ortaya koymuşlardır. Fevkalade büyük bir yanlıştır" dedi.



"SAMİMİ BİR MÜCADELE OLSA TERÖR ÖRGÜTÜ İLE İŞ BİRLİĞİ YAPILMAZ"

Avrupa Birliği ülkelerinden herhangi bir tepki gelmediği yönündeki sorular üzerine Bozdağ, " DEAŞ eylem yapıyor insanlar göç ediyor. Türkiye'ye geliyor. Türkiye'nin üzerine yük biniyor. Rakka operasyonu şöyle olacak bu kadar can kaybı olacak dendi. Duydunuz mu can kaybı çatışma oldu mu? Ne oldu oradaki DEAŞ diğer terör örgütü ile ABD'nin onayı alınarak yaptığı iş birliği ile oradan çekildiler. Burada samimi bir terörle mücadele olsa DEAŞ'a karşı başka bir terör örgütü ile iş birliği yapılmaz. Türkiye gibi güçlü devlet ile işbirliği yapılır. Terörle öyle mücadele edilir" ifadelerini kullandı.



"ABD'DEN YANIT GELDİ RIZA SARRAF'IN SAĞLIK DURUMU İYİ"

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Rıza Sarraf için verilen nota hakkında sorulan bir soru üzerine "Rıza Sarraf TC vatandaşıdır. Birkaç gündür Sarraf'tan haber alınamadığı şeklinde haberler çıktı, avukatı da öyle dedi. Bunun üzerine Türkiye Cumhuriyeti devleti ABD'ye bir nota verdi. Bu notanın özü vatandaşımız Rıza Sarraf hakkında bilgi almaktır. Nota esasında diplomatik yazışma usulüdür. Yapılan da budur. Sözlü cevap gelmiştir. Sarraf'ın sağlık durumunun iyi olduğu aktarılmıştır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye Ziyaretine ilişkin soruyu yanıtlayan Bozdağ, "Suriye'deki iç çatışmaların sona erdirilmesi terör örgütlerinin tamamen bölgeden çıkarılması yaşanan pek çok dramın ortadan kalkması ve sorunların çözülmesi için Türkiye aktif rol almıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın son ziyareti ana konu Suriye'ydi. Yakında yine Rusya'da olacak" diye konuştu.

(Oğuzcan Yazar - Caner Sönmez - Murat Horoz/İHA)

