Bozdağ: ABD Büyükelçiliği ne cevap verecek, merak ediyorum

"MİT TIR'ları olayı bir ihanettir. Amaç Türkiye'yi yönetenlerin uluslararası mahkemelerde yargılanmasını temin etmek. İsmi geçen kişlerin ABD'nin büyükelçiliğini, konsolosluğunu aramış olmaları çok çok önemli. Acaba niye aradılar. Fail olarak görülen kişiler, bakıyorsunuz aramalar var. Savcılık bunu ABD Ankara Büyükelçiliği'ne sordu, ben de merak ettim ne cevap verecekler. Orada resmi görevlilerle mi görüşüyorlar, başkalarıyla mı görüşüyorlar. Başka yerlere aramalar devam ediyor, orada bir yönlendirme mi oldu, bütün bunların açıklanması lazım. Ortada bir gerçeklik var, bu gerçekliğin esas yönünün ortaya çıkması lazım."