Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Bozcaada seferine fırtına engeli
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Bozcaada seferine fırtına engeli

Kuzey Ege'de devam eden hava muhalefeti nedeniyle Geyikli-Bozcaada arasında yapılması planlanan bazı seferler iptal edildi.

Kuzey Ege'de devam eden hava muhalefeti nedeniyle Geyikli-Bozcaada arasında yapılması planlanan bazı seferler iptal edildi.

Çanakkale boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş'den yapılan duyuruda, "Devam etmekte olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Bozcaada' dan saat 10.00 ve Geyikli'den saat 11.00'de yapılması planlanan seferler iptal edilmiştir" denildi. Diğer hatlarda ulaşım normal şekilde sürüyor.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Banyoda ölü bulundu
Şanlıurfa'da iki belediyeye kayyum atandı
EYOF için geri sayım başladı
Duransoy: 'Buzlu ve karlı yollarda ABS fren sistemine güvenip hız yapmayın'
Maskara Tiyatrosu, Başak Koleji'nin ziyaret etti
Kayganlaşan yolda otomobiller kaza yaptı: 7 yaralı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Hapishanelerde bulunan FETÖ'cüler için flaş istihbarat!
Hapishanelerde bulunan FETÖ'cüler için flaş istihbarat!
İran'dan flaş Türkiye açıklaması! İki ülke arasında...
İran'dan flaş Türkiye açıklaması! İki ülke arasında...
İstanbul hava durumu kar mola verdi yarına dikkat!
İstanbul hava durumu kar mola verdi yarına dikkat!
İstanbul ve 15 ilde eğitime kar tatili
İstanbul ve 15 ilde eğitime kar tatili
Melo Palmeiras'a transfer oldu
Melo Palmeiras'a transfer oldu
Başbakan Yıldırım Erbil'deki Peşmerge cephesini ziyaret etti
Başbakan Yıldırım Erbil'deki Peşmerge cephesini ziyaret etti
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Banyoda ölü bulundu
Banyoda ölü bulundu
Şanlıurfa'da iki belediyeye kayyum atandı
Şanlıurfa'da iki belediyeye kayyum atandı
EYOF için geri sayım başladı
EYOF için geri sayım başladı
Duransoy: 'Buzlu ve karlı yollarda ABS fren sistemine güvenip hız yapmayın'
Duransoy: 'Buzlu ve karlı yollarda ABS fren sistemine güvenip hız yapmayın'
Maskara Tiyatrosu, Başak Koleji'nin ziyaret etti
Maskara Tiyatrosu, Başak Koleji'nin ziyaret etti
Kayganlaşan yolda otomobiller kaza yaptı: 7 yaralı
Kayganlaşan yolda otomobiller kaza yaptı: 7 yaralı
İş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu
İş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu
Diyarbakır'da FETÖ/PDY'ye yönelik 120 soruşturma tamamlandı
Diyarbakır'da FETÖ/PDY'ye yönelik 120 soruşturma tamamlandı
Kar yağışının etkili olduğu Yuvacık Barajının havadan görüntüsü büyüledi
Kar yağışının etkili olduğu Yuvacık Barajının havadan görüntüsü büyüledi
Pursaklar Voleybol Takımı galibiyet serisini sürdürüyor
Pursaklar Voleybol Takımı galibiyet serisini sürdürüyor
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gedikli'den 'fire' tartışmalarına ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gedikli'den 'fire' tartışmalarına ilişkin açıklama
Manisa'da HDP'lilere operasyon
Manisa'da HDP'lilere operasyon

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English