Böyle olur Beşiktaş taraftarının evlenme teklifi

Eskişehir'de bir genç, Porsuk Çayı üzerinde sürpriz bir evlenme teklifi gerçekleştirdi. Beşiktaş taraftarı genç, 'Siyah desem, beyaz der misin? Garamelim benimle evlenir misin?' yazılı pankartla yaptığı evlenme teklifine 'evet' cevabını aldı.

Eskişehir'de bir genç, Porsuk Çayı üzerinde sürpriz bir evlenme teklifi gerçekleştirdi. Beşiktaş taraftarı genç, "Siyah desem, beyaz der misin? Garamelim benimle evlenir misin?" yazılı pankartla yaptığı evlenme teklifine 'evet' cevabını aldı.

Porsuk Çayı üzerinde gondol ile tur atan Ömer Karadağ ve Sevda Özkömürcü çiftinin mutluluğa ilk adımına Eskişehir halkı tanık oldu. Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığında Maliye Uzmanı olarak görev yapan Ömer Karadağ, yaklaşık 2,5 yıldır birlikte olduğu Seda Özkömürcü'ye sürpriz evlenme teklifi gerçekleştirdi. Yapılan evlenme teklifi hazırlığından habersiz Özkömürcü, sevgilisi ve arkadaşları tarafından yapılan sürpriz evlenme teklifi karşında adeta şok oldu. Gondol turu esnasında Karadağ'ın arkadaşları tarafından Porsuk Çayı üzerinde bulunan köprüye 'Siyah desem, beyaz der misin? Garamelim benimle evlenir misin?' yazılı pankartını açtı. Erkek arkadaşının yaptığı evlenme teklifi karşında Özkömürcü önce neye uğradığını şaşırdı. Daha sonra Eskişehir halkının şahit olduğu duygusal dakikalar karşısında gondol içerisinde ayağa kalkan Seda Özkömürcü, "Evet" cevabını verdi. Karadağ ve Özkömürcü çifti, alkışlar arasında birbirlerine sarılarak, duygu dolu anlar yaşadı.



"EN MUTLU OLDUĞUM GÜN BUGÜN"

27 yaşındaki Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığında Maliye Uzmanı olarak görev yapan ve fanatik Beşiktaşlı Ömer Karadağ, duygularını dile getirerek, "En mutlu olduğum gün bugün. Aşkım 'Evet' dediği için de daha çok mutluyum. Açıkçası sadece benim fikrim değildi. Arkadaşımla beraber düşünüp karar verdik. Girdiğimiz maliye sınavlarında tanıştık. 27 aydır devam ediyoruz. Ankara'da bulunan Çankaya Lisesi'nde tanıştık. Sevince her şey oluyor. Aşkımı çok seviyorum" ifadelerini kullandı.



"AŞKI DÜNYADAKİ CENNET GİBİ TANIMLAYABİLİRİM"

Büyük bir sürprizle karşılaştığını ifade eden 27 yaşındaki Sevda Özkömürcü ise, böyle bir sürpriz beklemediğini, çok mutlu olduğunu ve aşkını kelimelerle ifade edemeyeceğini anlatarak, "27 ay önce tanıştık. Biz ortak sınavlara çok giriyorduk. Bir keresinde denk geldik. Önceden zaten arkadaşlığımız vardı. Sınavda da denk gelince yılların dostluğunu konuşalım dedik. Biraz uzağız aramızda mesafeler var ama görüşmemize engel değil. Ayda bir görüşüyoruz. Ben Kırıkkaleliyim ve orada yaşıyorum. Halen sınavlara hazırlanıyorum. Bu şartlar altında halen işe giremedim yani. Aşk tarif edilebilir mi bilmiyorum. Dünyadaki cennet gibi tanımlayabilirim" diye ifade etti.

Öte yandan Karadağ'ın arkadaşı ve aynı iş yerinde çalıştığı Mehmet Ali Kaplan ise, yapılan teklif öncesini anlatarak, "Ömer bana evlenme teklifinde bulunacağını söyledi. Beraber düşündük. Ben balık burcuyum biraz romantik bir erkeğim. Aklımda böyle bir fikir vardı ama bana uygulamak nasip olmadı. Bu düşüncemi Ömer'e söyledim. O da değerlendirdi. Yapmaya karar verdik. Şu ana kadar gördüğüm en güzel çiftler arasında Ömer-Sevda çifti" şeklinde konuşarak, mutlu çifte bir ömür boyu mutluluklar diledi.

