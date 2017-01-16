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Böyle olur Adanalıların kar sevinci
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Böyle olur Adanalıların kar sevinci

Kar yağmayan Adana'da, Adanalılar hafta sonunu Seyhan Belediyesi'nin Toros Dağları'ndan getirdiği kar ile kartopu oynayıp kardan adam yaparak geçirdi. Kötü hava koşulları tüm yurtta etkisini sürdürürken Adana bahardan kalma günler geçiriyor. İç ve doğu bölgelerde kar yağışı yaşamı olumsuz yönde etkilemeye devam ederken kara hasret Adanalılar Seyhan Belediyesi'nin Toros Dağları'ndan kamyonlarla şehir merkezine getirdiği kar ile doyasıya eğlendi.

Kar yağmayan Adana'da, Adanalılar hafta sonunu Seyhan Belediyesi'nin Toros Dağları'ndan getirdiği kar ile kartopu oynayıp kardan adam yaparak geçirdi. Kötü hava koşulları tüm yurtta etkisini sürdürürken Adana bahardan kalma günler geçiriyor. İç ve doğu bölgelerde kar yağışı yaşamı olumsuz yönde etkilemeye devam ederken kara hasret Adanalılar Seyhan Belediyesi'nin Toros Dağları'ndan kamyonlarla şehir merkezine getirdiği kar ile doyasıya eğlendi.
Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nin önüne 4 kamyon karın dökülmesiyle birlikte vatandaşlar kara akın etti. Aileleriyle birlikte alana gelen çocuklar ve gençler karla doyasıya eğlendi. Etkinliğe Adanalılar yoğun ilgi gösterirken Belediye Başkanı Zeydan Karalar'da vatandaşlarla birlikte alana gelerek kartopu oynadı. Yapılan etkinlikten Adanalıların mutlu olduğunu görmekten dolayı kendisinin de mutlu olduğunu belirten Başkan Karalar, öğrencilere birde sürpriz müjde verdi. Adanalıların kara hasret büyüyen insanlar olarak anıldığını belirten Karalar, ilçede bulunan okulları sırayla Pozantı'ya kar görmeye götüreceklerini söyledi.
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