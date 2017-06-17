Böyle kapkaç görülmedi

Çanakkale'de bu kadarına pes denilecek bir kapkaç olayı yaşandı. Yolda yürüyen kadının gözünden gözlüğü çalan bir kişi güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Çanakkale'de bu kadarına pes denilecek bir kapkaç olayı yaşandı. Yolda yürüyen kadının gözünden gözlüğü çalan bir kişi güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Çanakkale'nin en işlek bölgelerinden Demircioğlu Caddesinde kaldırımda yürüyen bir kadına arkadan yaklaşan kimliği belirsiz kişi, kadının gözündeki gözlüğü tek hamlede alarak kaçtı. Olup bitene bir süre anlam veremeyen kadın, neye uğradığını şaşırdı. Yaşanan olay cadde üzerindeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

