Bilecik'te bir vatandaş geri geri gelirken çarptığı aracın camına, 'böyle insanlar kaldı mı' dedirtecek cinsten not bıraktı.
Bilecik'te bir vatandaş geri geri gelirken çarptığı aracın camına, 'böyle insanlar kaldı mı' dedirtecek cinsten not bıraktı. Bilecik Teyfikbey Caddesi üzerinde park halinde bulunan bir otomobile geri geri gelirken tamponuna çarpan vatandaş çarptığı otomobilin ön camına "Abi arabayla geri geri gelirken tamponuna hafif değdi. Hakkını helal et. Hasar varsa telefonum 0543-xxx" yazarak not bıraktı. Yazıyı gören çevredeki vatandaşlar, 'böyle insanlar kaldı mı' diyerek duyarlı vatandaşı takdir ettiler. (Cem Kaan Toka/İHA)
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