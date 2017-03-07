Böyle fedakarlık görülmedi

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde ikamet eden Yıldız Turgay, hasta annesi ile babasına bakabilmek ve ailesinin geçimini sağlamak için 70'ine kadar evlenmedi. Terzilik ve hayvancılık yapan Turgay, 6 kardeşini de büyüttü.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde ikamet eden Yıldız Turgay, hasta annesi ile babasına bakabilmek ve ailesinin geçimini sağlamak için 70'ine kadar evlenmedi. Terzilik ve hayvancılık yapan Turgay, 6 kardeşini de büyüttü.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Aralık köyünde ikamet eden Yıldız Turgay (70), yedi kardeşten en büyüğü olduğu için 30 yıl boyunca yatalak olan annesine, 5 yıl boyunca da babasına baktı. Kardeşlerini de büyüten Turgay, bu durumlardan dolayı da taliplerini geri çevirerek, hiç evlenmedi. Maddi durumları olmadığı için yıllarca ailenin geçimini de sağlayan Turgay, 70 yaşında olmasına rağmen halen çalışmak zorunda. Kalıba gerek duymadan elbise diken, ahırdaki hayvanların yeminin, suyunun verilmesinden ve sütlerinin sağılmasına kadar birçok işi yapan Turgay, artık yaşlandığını ama mecburiyetten çalıştığını söyledi.

Büyük sıkıntılar çektiğini anlatan Turgay, "Elbiseleri dereye götürüp yıkıyordum. Bana yardımcı olacak kimse de yoktu. Babam ve annem düştükten sonra kardeşlerimi ben büyüttüm. Şu an kardeşimin yanında kalıyorum. Onun da çocukları var ve onları okutuyor. Maaşı yok ve maddi durumu yetersiz. Mecburen çalışıyorum. Artık yapamıyorum ama mecburen yapıyorum. Kumaş getiriyorlar elbise dikiyorum. Olsa günde bir tane dikerim. 40 yıla yakındır dikiş yapıyorum. Gelirimi aileme harcıyorum. Çok zorluk çektim. Durumum yok. Gözümde bu sene sorunlar başladı. Kuran-ı Kerim okuduğum zaman gözlük takıyorum" dedi.



"ŞİMDİ TALİP GELİRSE İSTEMEM"

Önceleri çok talibi geldiğini ve hepsini geri çevirdiğini anlatan Turgay, "Ailem de istemedi ben de istemedim. Annem de babam da hastaydı bakan kimse yoktu. Hepsini geri gönderdim. Şimdi talip gelirse de istemem. Artık rahatlık istiyorum. Sabah erkenden kalkıyorum. Gidip hayvanlara bakıyorum. Yemlerini, sularını veriyorum. Ekmek bitmişse ekmek yapıyorum. Peyniri ben yapıyorum, sütü ben sağıyorum, ben pişiriyorum. Tandırı ben yapıyorum ama artık çalışamıyorum. Bir yerden bir gelir istiyorum. 70 yaşında bir insan iş yapabilir mi" diye konuştu.

(Emrah Kızıl - Rezan Kaya/İHA)