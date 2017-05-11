Böyle Erdoğan sevgisi görülmedi

Tokat'ta odasının duvarlarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterleri ile süsleyen serebral palsi (SP) hastası Eser Elibol, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşebilmenin hayalini kuruyor.

Tokat'ta odasının duvarlarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterleri ile süsleyen serebral palsi (SP) hastası Eser Elibol, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşebilmenin hayalini kuruyor.

Karşıyaka Mahallesi Fatih Caddesinde ikamet eden Şenali ve Belgüzar çiftinin iki çocuğundan birisi olan Eser Elibol (26), doğuştan serebral palsi (SP) hastalığı nedeni ile yürümekte ve konuşmakta güçlük çekiyor. Evdeki odasını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın afişleri ile süsleyen Elibol, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan sevgisini Tokat halkının bildiğini ifade ederek, "Son bir yıldır rüyalarımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görüyorum. Kendimi adeta onla görüşmek için adadım. Cumhurbaşkanımıza ayrı bir sempatim var, sürekli onun müziklerini dinlemek mitinglerini izlemek benim için bambaşka bir şey. Ben artık bir hayalimin gerçek olmasın istiyorum. Kendisiyle görüşmeyi çok istiyorum. Hiç bir talebim yok, o mutlu sağlıklı olsun bana yeter" dedi.



"YEDİ CİHAN CUMHURBAŞKANIMIZA HAYRANKEN BEN HAYRAN OLMUŞUM ÇOK MU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hayranlığını dile getiren Elibol, "Yedi cihan Cumhurbaşkanımıza hayranken ben hayran olmuşum çok mu? O kadar mukaddes bir insan ki Avrupa hayran, daha ötesi var mı? Ben bir senedir uyku uyuyamıyorum. Sürekli rüyamda Cumhurbaşkanımızla baş başayım. Bana yol gösteriyor 'gel diyor' adeta. Bu geçici bir durum sandım ama değilmiş" dedi.

Belgüzar Elibol ise oğlunun uykusundan Cumhurbaşkanı hayali ile kalktığını ifade ederek, "Sabah akşam sohbetlerimizde sürekli Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan sevgisini anlatıyor. Hayal dünyasında sadece Cumhurbaşkanımızla görüşebilmek var. Başka bir isteğimiz yok" diye konuştu.

(Nurhan İçmez / İHA)