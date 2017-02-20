Böyle eğlence olmaz !

İstanbul Alibeyköy'de halk otobüsünün arkasına takılan dört patenli çocuk, hem trafik güvenliğini hem de kendi canlarını tehlikeye attı.
İstanbul Alibeyköy'de halk otobüsünün arkasına takılan dört patenli çocuk, hem trafik güvenliğini hem de kendi canlarını tehlikeye attı. Çocuklar kimseye aldırış etmeden uzun süre bu şekilde seyahat ederken, o anlarsa kameraya yansıdı. Neyse ki bu tehlikeli eğlence herhangi bir kaza yaşanmadan sona erdi.
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