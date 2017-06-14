Böyle dolandırıcılık görülmedi

Bursa'da bindiği takside kendisini polis muhbiri olarak tanıtan dolandırıcı, şoförü oyuncak telefonla dolandırdı.

Bursa'da bindiği takside kendisini polis muhbiri olarak tanıtan dolandırıcı, şoförü oyuncak telefonla dolandırdı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğüne muhbirlik yaptığını öne süren Özgür D., (36) Acemler'de bindiği taksinin şoförü A.B.'ye, "Ben polis adına çalışıyorum. Şimdi bir operasyona gideceğiz. Üzerimde para yok, sen Çekirge Meydan'a git ben geliyorum" dedi. Taksiciden 200 TL para alıp, karşılığında oyuncak bir telefon veren Özgür D. taksiden indi. Zanlı Çekirge Meydan'a gelmeyince dolandırıldığını anlayan taksici A.B. durumu polise bildirdi.

Özgür D. daha sonra Kent Meydanı'nda bir lokantada yemek yeyip 'Ben polisim' diyerek para ödemek istemedi. Lokanta çalışanları 155'i arayarak ihbarda bulundu. Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri Kent Meydan'ı civarında Özgür D.'yi yakaladı. Emniyet Müdürlüğünde sorgusu tamamlanan Özgür D. adliyeye sevk edilirken, "Çekin çekin narkotik muhbirini ne hale getirdiler, teşhir ettiler beni" dedi.

(Yusuf Ali Arslan /İHA)