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Böyle ceza görülmedi: 37 yıl futboldan men edildi
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Böyle ceza görülmedi: 37 yıl futboldan men edildi

İsviçre Amatör 3. Ligi'nde oynanan bir maçta yaşanan olay büyük yankı uyandırdı. Maçta kırmızı kart gören futbolcu, sahayı terk ettikten sonra oyuncak silahla sahaya geri döndü. 19 yaşındaki oyuncunun lisansı iptal edildi ve futboldan 37 yıl men edildi.

İsviçre Amatör 3. Ligi'nde oynanan bir maçta yaşanan olay büyük yankı uyandırdı. Maçta kırmızı kart gören futbolcu, sahayı terk ettikten sonra oyuncak silahla sahaya geri döndü. 19 yaşındaki oyuncunun lisansı iptal edildi ve futboldan 37 yıl men edildi.
FC Saint Sulpice ile FC Bursins Rolle Perroy arasında geçtiğimiz hafta oynanan karşılaşmanın 35. dakikasında ev sahibi ekipte oynayan ve ismi açıklanmayan 19 yaşındaki bir futbolcu, karşılaşmanın 35. dakikasında rakibine yaptığı faul sonrası hakem tarafından kırmızı kartla oyundan atıldı. Sahayı terk eden ancak sinirlerine hakim olamayan 19 yaşındaki futbolcu, gerçek gibi görünen oyuncak bir tabancayla sahaya geri döndü. Hakemleri ve rakip futbolcuları korkutan oyuncuyla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

56 YAŞINDA FUTBOLA DÖNEBİLECEK!
Maçın hakemi, yaşanan olayı federasyona rapor ederken, her iki kulübün yetkilileri de olayı doğruladı. Araştırma yapan Kanton Waadt Futbol Federasyonu, oyuncunun lisansını iptal etti ve 37 yıl futboldan men cezası verdi. Waadt Futbol Federasyonu, yaptığı açıklamada "Bu tip insanların futbol oynamalarını istemiyoruz" dedi. Verilen ceza, İsviçre'deki federasyonlar tarafından verilen en yüksek ceza olarak da dikkat çekti. Ceza alan 19 yaşındaki futbolcu, 56 yaşında futbola geri dönebilecek.

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